Russlands Botschafter in USA: Washington steuert in Ukraine provokativen Kurs gegenüber Moskau

Der russische Botschafter in den USA hat die Äußerungen eines Pentagonvertreters bezüglich des Ukraine-Konflikts kommentiert. Anatoli Antonow verurteilte Washingtons Vorgehen und beschuldigte das Weiße Haus, in der Ukraine einen provokativen Kurs gegen Moskau zu verfolgen.

Quelle: AFP © ROSLAN RAHMAN / AFP

Der US-Unterstaatssekretär für Verteidigungspolitik Colin Kahl habe am Montag tatsächlich zugegeben, dass die US-Regierung in der Ukraine einen provokativen Kurs gegenüber Moskau verfolge, erklärte der russische Botschafter in den USA Anatoli Antonow bezüglich Kahls Äußerungen über die Risiken einer Eskalation des Ukraine-Konflikts. Der russische Diplomat verurteilte das Vorgehen der USA. Die Nachrichtenagentur TASS zitiert den Diplomaten wörtlich: "Die Äußerungen des Beamten sind voller Zynismus, Heuchelei und Arroganz gegenüber unserem Land. Der Pentagon-Vertreter sagte direkt, dass sich die US-Regierung wegen möglicher Eskalationsrisiken bei der Lieferung von Waffen an die Ukraine in keiner Weise zurückgehalten habe. Damit hat der Amerikaner zugegeben, dass Washington während des gesamten Konflikts bewusst einen provokativen Kurs gegenüber Russland verfolgt hat." Die USA lieferten dem Kiewer Regime zunehmend tödliche Waffensysteme mit großer Reichweite, die rein offensiven und nicht defensiven Zwecken dienten, fügte Antonow hinzu. Zudem sagte der russische Botschafter, er glaube den Worten des US-Beamten nicht, dass die USA ihre Besorgnis über den Einsatz von US-Waffen für Angriffe tief auf russisches Territorium zum Ausdruck gebracht hätten. Er wörtlich: "Hätten die Vereinigten Staaten diesen entscheidenden Aspekt tatsächlich berücksichtigt, hätten sie solche Versuche der ukrainischen Radikalen sofort unterbunden. In Wirklichkeit treibt die beispiellose Hilfe und Unterstützung seitens der US-Regierung die Behörden in Kiew nur dazu an, neue Verbrechen zu begehen." All dies diene als Bestätigung dafür, dass die USA hinter der Konfrontation in der Ukraine steckten. Zuvor hatte Kahl in einem Interview mit der US-amerikanischen Zeitschrift Foreign Policy erklärt, dass die USA ihre Besorgnis geäußert hätten über einen möglichen Einsatz der von Washington nach Kiew gelieferten Waffen für Angriffe auf russisches Territorium. Washington sei nicht daran interessiert, direkt in den Konflikt in der Ukraine verwickelt zu werden, ebenso wenig wie an einer Eskalation des Konflikts zu einem dritten Weltkrieg. Doch die Ansicht, dass die USA sich aus Angst vor einer Eskalation in einer Reihe von Angelegenheiten zurückhielten, sei falsch, so der Pentagonvertreter. Mehr zum Thema – Ex-Pentagon-Berater: Die Ukraine weiß, dass sie Russland nicht besiegen kann

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.