Beschuss von Donezk: Auch zu Ostern im Stadtzentrum ein Todesopfer und sechs Verletzte

In der Nacht zum orthodoxen Osterfest kam es in Donezk erneut zu Blutvergießen. Infolge einer Attacke der ukrainischen Armee auf Zentrum der Stadt kam eine Frau ums Leben, sechs weitere Zivilisten wurden verletzt. Der DVR-Chef verspricht den Tätern Vergeltung.

Quelle: Sputnik © Sergei Baturin

Wie der kommissarische DVR-Chef Denis Puschilin auf seinem Telegram-Kanal berichtet, seien heute Nacht – vor dem orthodoxen Ostersonntag – beim Beschuss von Donezk durch die ukrainischen Streitkräfte eine Person getötet und sechs weitere verwundet worden. Puschilin wörtlich: "Gegen Morgen der Osternacht, als die Gemeindemitglieder beim Gottesdienst waren, schlug der Feind im Zentrum von Donezk, in der Nähe der Verklärungskathedrale, zu. Derzeit sind ein Todesopfer und sechs Verletzte bekannt." Die Sicherheitsbehörden der Stadt teilten mit, dass vor dem Angriff eine ukrainische Drohne in der Nähe der Kathedrale gesichtet worden wäre. Puschilin betonte, dass "der Feind in der Osternacht absichtlich im Bereich der zentralen Kathedrale angegriffen hat". Der lokale Nachrichten-Telegram-Kanal Tipitschny Donezk veröffentlichte Videos vom Ort des Geschehens. Infolge eines ukrainischen Granattreffers geriet außerdem ein Kindergarten in Brand. Der Markt, nahe gelegene Geschäfte und eine Apotheke seien ebenfalls beschädigt worden, fügte Puschilin hinzu. Der Bürgermeister von Donezk Alexei Kulemsin zeigte den getroffenen Kindergarten. Denis Puschilin versprach, dass alle Verantwortlichen bestraft würden: "Unsere Einheiten der Kämpfer arbeiten bereits daran, die 'Ratten' zu neutralisieren. Dennoch bleibt die Bedrohung bestehen, seien Sie vorsichtig." Zuvor hatte der Korrespondent Jewgeni Bykowski der Zeitung Iswestija berichtet, dass es sich bei dem Todesopfer um eine Zivilistin handele. Es wurde festgestellt, dass in der Nähe des Autos, mit dem sie unterwegs gewesen sei, eine Rakete eingeschlagen hatte. Patriarch Kyrill ruft zum Gebet für gerechten Frieden für brüderliche Völker auf Nach Angaben der Vertretung der Volksrepublik Donezk beim Gemeinsamen Zentrum für die Kontrolle und Koordinierung zu Fragen im Zusammenhang mit Kriegsverbrechen der Ukraine feuerten die ukrainischen Streitkräfte in der Nacht zum Sonntag 20 Raketen aus einem Mehrfachraketenwerfer auf den zentralen Stadtteil Woroschilowski von Donezk ab. Laut einem Korrespondenten der Nachrichtenagentur RIA Nowosti seien die Raketen in der Nähe der Verklärungskathedrale eingeschlagen, in der gerade ein Ostergottesdienst stattfand. Die Besucher der Kirche seien umgehend evakuiert worden. Daraufhin hätten die ukrainischen Streitkräfte im Laufe der Nacht noch vier weitere Male Artilleriefeuer auf Donezk eröffnet. Mehr zum Thema - Ein Kloster überlebte die Mongolen, die Nazis und die Bolschewiki. Aber wird es Selenskij überleben?

