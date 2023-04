Pandemievorsorge: Zehn-Milliarden-Fonds der Welthandelsorganisation gestartet

Die Weltbank wird ab sofort einen Fonds über 10 Milliarden US-Dollar für die Vorsorge gegen zukünftige Pandemien verwalten. Das kündigte die Generalsekretärin der Welthandelsorganisation (WTO ) Ngozi Okonjo-Iweala an, in deren Zuständigkeit die Finanzierung des Fonds fällt. Gleichzeitig ist sie aber auch die Vorstandsvorsitzende der Impflobby GAVI von Bill Gates.

Quelle: www.globallookpress.com © Tobias Hase / dpa

Am Mittwoch startete die Weltbank einen Fonds über 10 Milliarden US-Dollar zur Pandemievorsorge, der bereits beim G20-Gipfel im November 2022 beschlossen wurde. Öffentlich sei der "Start dieser Kapitalspritze für die Pandemie-Industrie" wenig beachtet worden, schrieb das österreichische Magazin tkp am Donnerstag. Die Einrichtung des "Pandemic Fonds" wurde von Generalsekretärin der Welthandelsorganisation (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala bekannt gegeben. Seit 2015 ist die nigerianische Politikerin die Vorstandsvorsitzende der Impflobby-Organisation GAVI von Bill Gates. Die GAVI gehört bei der Weltgesundheitsorganisation WHO zu den größten privaten Gebergebern. Auf ihrem Twitter-Account preist die WTO-Generalsekretärin Okonjo-Iweala den Fonds so: Heute hat die @WorldBank den 10-Milliarden-Dollar-Fonds für die Pandemievorsorge aufgelegt, für den sich die G20 und @TheIndPanel eingesetzt haben. Als einer der Ko-Vorsitzenden des hochrangigen Gremiums zur Finanzierung der Pandemievorsorge, das diesen Fonds empfohlen hat, ist es eine Freude zu sehen, dass er ins Leben gerufen wurde. Lasst uns den Fonds kapitalisieren!

pic.twitter.com/OE8Abo52lD — Ngozi Okonjo-Iweala (@NOIweala) 12. März 2023 Die G20 hat neben Okonjo-Iweala noch drei weitere Personen beauftragt, sich um die Finanzierung des Fonds zur Vorbereitung und Bekämpfung von Pandemien zu kümmern: Tharman Shanmugaratnam (seit 2007 Finanzminister von Singapur), Rebecca Grynspan (seit 2021 Leiterin der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung) und Lawrence Summers (den früheren US-Finanzminister unter Bill Clinton und Wirtschaftsberater unter Barack Obama). Mehr zum Thema - Bill Gates und Jens Stoltenberg: Ziemlich beste Freunde von der GAVI-Impfallianz

