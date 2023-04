Verteidigungsministerium Russlands: Cholera- und Milzbrand-Erreger in US-Biolabors entdeckt

Der Befehlshaber der russischen ABC-Truppen hat am Mittwoch vor dem Föderationsrat Russlands berichtet, dass in den US-amerikanischen Biolabors in der Ukraine 240 Erreger gefährlicher Krankheiten gefunden wurden. Die meisten von ihnen sind mit Milzbrand und Cholera verbunden.

Quelle: Gettyimages.ru © DEA / P. CASTANO/De Agostini via Getty Images

Generalleutnant Igor Kirillow, Befehlshaber der russischen ABC-Truppen, hat am Mittwoch vor dem Föderationsrat Russlands über die Tätigkeit der US-amerikanischen Biolabors in der Ukraine berichtet. Derzeit untersuchen russische Streitkräfte vier Biolabors der USA. Dort wurden 240 Erreger gefährlicher Krankheiten gefunden, teilte Kirillow mit. Die russische Nachrichtenagentur TASS zitiert ihn wörtlich: "In den Labors, die wir gefunden haben, befanden sich etwa 240 krankheitserregende Substanzen verschiedener Art, die wir untersuchen und weiter untersuchen werden. Die meisten von ihnen sind mit Milzbrand und Cholera verbunden." Kirillow fügte hinzu, Russland verfüge über Impfstoffe und Medikamente gegen solche gefährlichen Krankheiten. Russisches Verteidigungsministerium: "USA planen Einsatz chemischer Waffen in der Ukraine" Am Morgen des 12. April billigte der Föderationsrat den Abschlussbericht über die Untersuchung der Tätigkeit US-amerikanischer Biolabors, der von der parlamentarischen Kommission beider Kammern vorbereitet wurde. Am Vortag war das Dokument von der Staatsduma gebilligt worden. Der Abschlussbericht wird dem Präsidenten, der Regierung, der Generalstaatsanwaltschaft, dem Ermittlungskomitee sowie dem Ombudsmann übermittelt. Dem Bericht zufolge haben die USA seit dem Jahr 2005 auf dem Territorium der Ukraine 50 Labors für den Bau neuartiger biologischer Waffen eingerichtet. Im Bericht heißt es, dass das Ziel der Vereinigten Staaten die Entwicklung einer universellen biologischen Waffe ist: "Die USA streben die Entwicklung einer universellen gentechnisch hergestellten, biologischen Waffe an, die nicht nur Menschen, sondern auch Tiere und Pflanzen angreifen kann. Ihr Einsatz würde massive und irreparable wirtschaftliche Schäden bei den Gegnern verursachen." Mehr zum Thema – Russlands Verteidigungsministerium: USA nehmen Biolabor-Tätigkeit in der Ukraine wieder auf

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.