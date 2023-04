Kreml reagiert auf Musks Beschwerden über Putin

Elon Musk zufolge hat Putin den Twitter-Chef als Kriegsverbrecher bezeichnet. Musk sei schlecht informiert worden, erklärte Kremlsprecher Dmitri Peskow daraufhin. Putin habe das nie gesagt. Inzwischen haben mehrere russische Beamte vorgeschlagen, das Twitter-Verbot in Russland aufzuheben.

Quelle: www.globallookpress.com © www.imago-images.de

Der russische Präsident Wladimir Putin habe Elon Musk nie als "Kriegsverbrecher" bezeichnet, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag. Damit kommentierte Peskow eine Äußerung des Twitter-Chefs. Der selbsternannte "Absolutist der freien Meinungsäußerung" hatte zuvor Forderungen zurückgewiesen, das Konto des ehemaligen russischen Präsidenten Dmitri Medwedew einzuschränken. Medwedew hatte einen langen Beitrag geschrieben, in dem er erklärte, die Ukraine werde verschwinden, "weil niemand sie braucht". Weniger Beschränkungen für staatsnahe Konten: Wird Twitter in Russland entsperrt? Der Milliardär und Unternehmer verteidigte seine Entscheidung. Er erklärte, darüber informiert worden zu sein, dass "Putin mich einen Kriegsverbrecher nannte, weil ich der Ukraine geholfen hatte. Also ist er nicht gerade mein bester Freund". Er fügte dann hinzu, dass "alle Nachrichten bis zu einem gewissen Grad Propaganda" seien und die Menschen die Möglichkeit haben sollten, "selbst zu entscheiden". Peskow wies jedoch die Behauptung zurück, Putin habe Musk als Kriegsverbrecher bezeichnet: "Offensichtlich hat Musk etwas falsche oder, genauer gesagt, gefälschte Informationen erhalten. Es sieht nach einem weiteren Betrug aus. Putin hat das nie gesagt." Peskow äußerte sich auch zu der Frage, ob Russland die Sperrung von Twitter aufheben werde, sobald die Plattform bestimmte Beschränkungen für die Konten russischer Beamter aufgehoben hat. Twitter ist in Russland seit letztem Frühjahr verboten. Die russische Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor hatte die Social-Media-Plattform beschuldigt, Fehlinformationen über den Ukraine-Konflikt zu verbreiten. "Um eine Antwort auf diese Frage zu erhalten, müssen Sie sich an die zuständige Behörde – Roskomnadsor – wenden. Diese entscheidet, ob alle Anforderungen erfüllt sind. Mittlerweile gibt es eine große Anzahl von Materialien, die die Anforderungen nicht erfüllen", sagte Peskow. Mehrere russische Beamte hatten in dieser Woche vorgeschlagen, Twitter in Russland freizugeben. Ihrer Meinung nach könnte die von Musk geleitete Internetplattform Moskau wieder eine gute Möglichkeit bieten, seine Sichtweisen vor einem westlichen Publikum darzulegen. Der Vorschlag stieß jedoch bei einigen russischen Abgeordneten auf Widerstand: Alexander Juschtschenko, ein Abgeordneter der Kommunistischen Partei, kritisierte, dass die Plattform nach wie vor "russlandfeindlich" sei und viele "verrückte und meist pro-ukrainische" Anhänger habe. Mehr zum Thema – Musk: "Zensur keine Option" – Twitter hebt Beschränkungen für Accounts von russischen Behörden auf

