Über 2 Millionen Dollar – Rekorderlös für Michael Jordans benutzte Basketballschuhe

Bei dem millionenteuren Objekt der Begierde mit der US-Größe 13 handelt es sich um ein paar bereits ausgiebig getragene Basketball-Schuhe des Modells "Bred" Air Jordan XIII. Das Kürzel "Bred" ergibt sich aus den beiden Grundfarben schwarz und rot der Schuhe [black+red = bred]. Die Auktion beim traditionsreichen Auktionshaus Sotheby's endete am 11. April und trug den Titel: Michael Jordan – 1998 NBA Finals 'The Last Dance' Spiel, getragen und signiert Air Jordan XIIIs | Spiel 2. Weiter heißt es im Auktionstext:

"Die Turnschuhe tragen wunderschöne große, silberne Unterschriften auf jeder Zehen-Box und sind in einwandfreiem Zustand. Dies ist das einzige komplette Paar Turnschuhe, das Michael in einem NBA-Finalspiel von Michaels 6 NBA-Finalserien getragen hat und das jemals von The MeiGray Group, dem offiziellen Authentifizierer der NBA, mit Fotos abgeglichen und so authentifiziert wurde."

Another historic day at #SothebysNewYork! Michael Jordan’s 1998 NBA Finals Game 2 Air Jordan 13s from the famous ‘The Last Dance’ season sold for $2.2 million, setting a new world record for the most valuable sneakers ever sold. pic.twitter.com/myK5uWZVBE — Sotheby's (@Sothebys) April 11, 2023

Die Bezeichnung "The Last Dance" [der letzte Tanz] bezieht sich auf die erfolgreiche Netflix-Dokumentation über den NBA-Basketball-Superstar Michael Jordan. Jordan hatte die nun veräußerten Schuhe während der NBA-Finalserie 1998 getragen, bei der er seine sechste und letzte Meisterschaft gewann. Konkret benutzte er sie im zweiten Spiel der Serie gegen die Utah Jazz, das sein langjähriger Verein, die Chicago Bulls, am 5. Juni 1998 mit 93:88 gewinnen konnten. Jordan steuerte dafür 37 Punkte bei.

Das erste Paar Breds, die Michael Jordan in der NBA, der Basketball-Profiliga der USA trug, war von der Liga noch verboten worden, "was der Farbgebung einen gewissen mythischen Charakter in der Turnschuhkultur verlieh", schwärmt der Texter für das Auktionsangebot. Die NBA verurteilte Michael Jordan daher zu einer Geldstrafe von 5.000 US-Dollar pro Spiel, "weil die Farben gegen die strengen Uniformvorschriften der Liga verstießen". Somit war unbeabsichtigt ein Kult geboren, und der Werbeslogan jubelt dem potenziellen Käufer zu: "Glücklicherweise kann die NBA dich nicht davon abhalten, sie zu tragen."

Die Auktion war mit einem erhofften Erlös von zwei bis vier Millionen Dollar angesetzt worden. Am Ende war der unbekannte Käufer bereit, immerhin die Rekordsumme von 2,2 Millionen US-Dollar (gut zwei Millionen Euro) zu investieren. Mit dem erzielten Preis brach der "König der Lüfte" seinen eigenen bisherigen Rekord für getragene Schuhe, den er 2021 mit 1,4 Millionen Dollar aufgestellt hatte.

Aktuell lief in den Kinos der Film "Air" an, der die Geschichte des marketingträchtigen und erfolgreichen Werbedeals von Michael Jordan mit dem Sportartikel-Hersteller Nike erzählt.

📽 "AIR" - The Nike Air Jordan Sneaker Film(Trailer). This might be a interesting film to see.🏀 pic.twitter.com/e1t2emiPxz — J.R. (@foreverMoore202) March 12, 2023

