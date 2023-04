Ukrainischer Präsidentenberater: Selenskij wurde doch nicht abgehört

Medienberichten zufolge sollen die USA auch den ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij ausspioniert haben. Dessen Berater Michail Podoljak behauptet nun, dass dies nicht der Fall gewesen sei, und zieht die Berichte in Zweifel.

Quelle: AFP © UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Der Berater des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij, Michail Podoljak, widerspricht Medienberichten, wonach die USA Selenskij abgehört haben sollen. Podojak zieht die Berichte nun ausdrücklich in Zweifel. Beratungen des ukrainischen Staatschefs mit dem Militär liefen anders ab als in den Dokumenten dargestellt, sagte Podoljak am Montag im ukrainischen Fernsehen. Medien: Kiew ändert "militärische Pläne" nach mutmaßlich geleakten Geheimpapieren Zuvor hatte CNN berichtet, dass im Rahmen von aus dem Pentagon geleakten Dokumenten auch Details zur weltweiten Spionage- und Abhörpraxis der USA bekannt geworden waren. Demnach soll auch Selenskij von US-Geheimdiensten umfangreich überwacht und ausspioniert worden ist. So soll der ukrainische Präsident nach diesen Informationen im Februar die Idee gehabt haben, gegen russische Versorgungseinrichtungen im russischen Gebiet Rostow Militärschläge mit Drohnen durchzuführen. Dies könnte Washington darin bestärkt haben, Kiew keine weitreichenden Waffen zu liefern, hieß es weiter. Grund war demnach die Sorge vor den Konsequenzen, falls die Ukraine damit russisches Territorium angreifen sollte. Zuvor hatte Kiew immer wieder beteuert, Raketen mit hoher Reichweite angeblich nicht für Angriffe auf russisches Gebiet nutzen zu wollen. Dies steht aber deutlich im Widerspruch zu den durchgesickerten Informationen. Podoljak behauptete nun, dass diese Darstellung nicht zutreffend sei: Es sei wenig sinnvoll, "einfach abstrakt zu sagen: 'Lasst und das Gebiet Rostow bombardieren'". Demnach seien bei den Beratungen vielmehr Prioritäten gesetzt und Strategien festgelegt worden, behauptete Podoljak. Mehr zum Thema - Pentagon-Leaks: USA spionierten auch Selenskij aus

