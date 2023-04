Außenminister Russlands: Vereinbarungen des Getreidepakets werden nicht erfüllt

Russlands Außenminister Sergei Lawrow hat erklärt, dass der ukrainische Teil des Getreideabkommens umgesetzt werde, der russische Teil jedoch nicht. Wenn es so weitergehe, werde Moskau anzweifeln, ob dieses Abkommen überhaupt notwendig ist.

Der russische Außenminister Sergei Lawrow teilte auf einer Pressekonferenz zum Abschluss der Gespräche mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu am Freitag mit, er habe mit seinem türkischen Amtskollegen über die Nichteinhaltung der Bedingungen des Getreideabkommens durch UN-Generalsekretär António Guterres gesprochen. Kinder in Afrika oder Schweine in Spanien: Wohin ging das ukrainische Getreide? Lawrow sagte, dass der ukrainische Teil des Getreideabkommens erfolgreich umgesetzt werde, was durch "recht seriöse Statistiken" bestätigt werden könne. Er wies jedoch darauf hin, dass "der gesamte ukrainische Teil der Schwarzmeer-Initiative zu einem kommerziellen Export ukrainischen Getreides unter Sonderbedingungen verkommen ist, wobei die Anforderungen, die an solche Waren für westliche Länder gestellt werden, aufgehoben wurden". Der russische Diplomat deutete außerdem darauf hin, dass parallel zur Schwarzmeer-Initiative die von der Europäischen Union formulierte Initiative der so genannten Solidaritätskorridore umgesetzt wird, die den Export ukrainischen Getreides und vieler anderer Güter nach Europa auf dem Landweg vorsieht. Für diese Waren würden maximale Vorzugsbedingungen geschaffen, in der Tat Bedingungen, die Produkte der europäischen Länder selbst diskriminierten. In Europa gebe es bereits ernsthafte Proteste, weil der europäische Markt mit billigem ukrainischem Getreide überschwemmt werde, so Lawrow. Er schlug weiter vor: "Wenn es dort zu viel billiges ukrainisches Getreide gibt, das es den europäischen Ländern nicht erlaubt, ihr eigenes Getreide gewinnbringend zu verkaufen, dann geben Sie diesen Überschuss ukrainischen Getreides an Entwicklungsländer." Lawrow unterstrich, dass genau aus diesem Grund Guterres die ganze Initiative für den sicheren Transport von Getreide und Lebensmitteln vorgesehen habe. In Wirklichkeit erhielten die ärmsten Länder weniger als drei Prozent des ukrainischen Getreides, und der Löwenanteil davon landete in der EU, betonte der Minister. Dabei werde der russische Teil des Abkommens hingegen trotz zahlreicher Appelle an die Länder des kollektiven Westens überhaupt nicht erfüllt. Die Hindernisse beim Export russischer Produkte bleiben bestehen und verschärfen sich sogar, betonte der russische Außenminister. Moskau bezweifele, dass ein Getreideabkommen überhaupt notwendig sei. Lawrow wörtlich: "Nachdem wir dieses Abkommen um 120 Tage verlängert und keine Anzeichen dafür bemerkt hatten, dass irgendjemand diese Probleme tatsächlich lösen konnte, waren wir es leid, an das Gewissen derer zu appellieren, von denen es abhängt, und hatten uns danach für eine leichte Verschärfung entschieden und vorgeschlagen, dieses Abkommen nur um 60 Tage zu verlängern auf der Grundlage, dass wir, wenn es keine weiteren Fortschritte bei der Beseitigung von Hindernissen für den Export von russischen Düngemitteln und Getreide gibt, überlegen werden, ob dieses Abkommen überhaupt notwendig ist oder nicht." Der russische Diplomat räumte ein, dass Russland außerhalb des Getreideabkommens arbeiten könne. Es gibt schon solche Möglichkeiten mit der Türkei und mit Katar. Die Präsidenten hätten entsprechende Pläne bereits besprochen, teilte Lawrow mit. Mehr zum Thema – Putin verspricht Afrika kostenloses Getreide, falls Schwarzmeer-Deal nicht verlängert wird

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.