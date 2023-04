US-Außenminister Blinken telefoniert mit Sergei Lawrow

Im Fall des in Russland verhafteten US-Journalisten Gershkovich hat US-Außenminister Antony Blinken am Sonntag seinen russischen Amtskollegen Sergei Lawrow in Moskau angerufen. Das folgt aus einer Pressemitteilung des russischen Außenministeriums, die am Nachmittag veröffentlicht wurde.

Quelle: Gettyimages.ru © Handout des russischen Außenministeriums

Wie das russische Außenministerium in Moskau am Sonntag bekanntgab, hat auf Initiative der Vereinigten Staaten ein Telefongespräch zwischen dem Außenminister der Russischen Föderation, Sergei Lawrow, und dem Außenminister der Vereinigten Staaten, Antony Blinken, stattgefunden. Russland: "Auf frischer Tat ertappt" – US-Reporter unter Spionageverdacht verhaftet Dabei sei laut Pressemitteilung des russischen Außenministeriums in erster Linie der Fall des am 30. März im Ural verhafteten und der Spionage verdächtigten US-Bürgers Evan Gershkovich besprochen worden. Lawrow habe Blinken auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Entscheidungen der russischen Behörden zu respektieren, die im Einklang mit dem Gesetz und den internationalen Verpflichtungen der Russischen Föderation getroffen wurden. Beamte in Washington und die westlichen Medien sollten kein Aufheben um diesen Fall machen und nicht versuchen, ihm einen politischen Anstrich zu geben. Sergei Lawrow habe betont, dass Gershkovich auf frischer Tat ertappt worden sei, als er unter dem Deckmantel seines journalistischen Status versuchte, an geheime Informationen zu gelangen. Er habe Daten gesammelt, die Staatsgeheimnisse darstellen. In Anbetracht der festgestellten Tatsachen bezüglich der unrechtmäßigen Aktivitäten des US-Bürgers, dessen Festnahme der US-Botschaft in Moskau ordnungsgemäß mitgeteilt worden sei, werde ein Gericht über sein künftiges Schicksal entscheiden. Im Verlauf des Gesprächs seien auch einige aktuelle Fragen bilateraler Natur angesprochen worden, schließt die Erklärung des Außenministeriums in Moskau. Mehr zum Thema – US-Journalist in Jekaterinburg wegen Spionage festgenommen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.