Israel führt Luftangriff nahe Damaskus durch

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag führte Israel Raketenangriffe auf ein Gebiet in der Nähe der syrischen Großstadt Damaskus durch. Das teilte das syrische Verteidigungsministerium mit. Dabei seien Gebäude zu Schaden gekommen. Mehrere israelische Raketen seien von der syrischen Luftabwehr abgeschossen worden.

Quelle: AFP © AFP/SANA

Das syrische Verteidigungsministerium hat Israel für den Abschuss von Raketen auf ein Gebiet außerhalb der Hauptstadt Damaskus am frühen Freitag beschuldigt. Der Luftangriff fand um 12:17 Uhr Ortszeit statt und zielte auf einen Ort im Umland von Damaskus, teilte das Ministerium in einer Erklärung auf Facebook mit. Die Raketen seien aus der Richtung der Golanhöhen gekommen, einer syrischen Region, die seit dem Sechstagekrieg von 1967 unter israelischer Besatzung steht. Damaskus verurteilt jüngste US-Angriffe auf Ziele in Nordsyrien Laut der Erklärung ist die syrische Luftabwehr aktiviert, und "mehrere" der ankommenden Raketen wurden abgeschossen. Dabei habe es keine Todesopfer gegeben, aber es wurden Gebäude beschädigt. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA veröffentlichte Bilder von Explosionen am Nachthimmel, die wahrscheinlich auf die Luftabwehr des Landes zurückzuführen sind. Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF), die ihre Operationen außerhalb des Landes nicht kommentieren, äußerten sich nicht zu dem Angriff. Erst am Donnerstag waren Berichten zufolge zwei syrische Soldaten bei einem Luftangriff im südlichen Teil von Damaskus verwundet worden. Letzte Woche war der Flughafen in der zweitgrößten Stadt des Landes Aleppo für zwei Tage geschlossen worden, nachdem ein Angriff die Landebahn beschädigt hatte. Israel hatte seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs im Nachbarland im Jahr 2011 wiederholt syrisches Territorium angegriffen, um die Präsenz seines Erzrivalen Iran dort zu verringern. Teheran unterstützt – gemeinsam mit Moskau – Damaskus im Kampf gegen terroristische Gruppen. In seiner vorherigen Amtszeit als israelischer Ministerpräsident hatte Benjamin Netanjahu einmal zugegeben, dass im Laufe der Jahre "Hunderte" solcher Angriffe stattgefunden hätten. Die syrischen Behörden verurteilten die israelischen Angriffe und erklärten, diese verletzten die Souveränität des Landes und das Völkerrecht. Mehr zum Thema - Terrorismus im Staatsauftrag: Von US-Plänen zur Destabilisierung Syriens

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.