IAEA-Chef Grossi bei Besuch von AKW Saporoschje: Gefährdungslage verbessert sich nicht

Der IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi hat am Mittwoch das größte AKW Europas im Gebiet Saporoschje besucht. Ihm wurde die durch die ukrainischen Angriffe verursachte Zerstörung gezeigt. Grossi stellte fest, dass sich die Situation in Bezug auf das Kernkraftwerk nicht verbessert hat.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) Rafael Grossi hat am Mittwoch das AKW Saporoschje in Energodar besucht, berichtete TASS. Grossi rief dazu auf, alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um das AKW vor Angriffen zu schützen. Er verkündete, dass sich die Lage bezüglich des Kernkraftwerks nicht verbessert habe, im Gegenteil, die Feindseligkeiten verschärfen sich. RIA Nowosti veröffentlichte ein Video, in dem Autos der IAEA-Delegation bei der Anlage zu sehen sind. Grossi kündigte außerdem an, dass die IAEA derzeit ein neues Konzept entwickele, um die Anlage zu schützen. Die Organisation versuche derzeit, realistische Maßnahmen zur Sicherung des AKW auszuarbeiten, die für alle Seiten akzeptabel sei. Grossi wörtlich: "Ich versuche, realistische Maßnahmen zu entwickeln und vorzuschlagen, die von allen Seiten akzeptiert werden können." Er unterstrich, dass eine Atomkatastrophe niemanden verschonen würde, und fügte weiter hinzu: "Wir müssen sie vermeiden. Als Optimist glaube ich, dass dies möglich ist." Die IAEA-Delegation bestand aus elf Mitglieder inklusive des IAEA-Chefs. Sie wurden von sieben Mitarbeitern der UN-Abteilung für Sicherheit und Unterstützung begleitet. Renat Kartschaa, Berater des Generaldirektors des staatlichen russischen Konzerns Rosenergoatom, erklärte gegenüber TASS, dass drei Mitglieder aus der Slowakei, Frankreich und Japan für etwa zwei Monate in der Anlage bleiben werden. Grossi besichtigte das Gelände des Atommeilers. Ihm wurde die bei den Angriffen durch ukrainische Streitkräfte beschädigte Infrastruktur gezeigt. Insbesondere sah der IAEA-Generaldirektor den Ort, an dem eine der Raketen zwischen den Kühltanks des Blocks 4 explodiert war. Dies war der zweite Besuch von Grossi innerhalb von sechs Monaten. Der erste Besuch hatte am 1. September 2022 stattgefunden. Die Verwaltung von Energodar veröffentlichte Fotos, auf denen zu sehen ist, wie Grossi die Anlage verlässt. Mehr zum Thema – Russland reagiert auf Kiews "Heuchelei" bezüglich des Kernkraftwerks Saporoschje

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.