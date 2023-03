IOC: Russische Sportler sollen wieder bei internationalen Wettkämpfen starten dürfen

Das Internationale Olympische Komitee trotzt dem Druck aus der Politik – und empfiehlt die Wiederzulassung von Sportlern aus Russland und Weißrussland.

Nach Medienberichten hat sich das Internationale Olympische Komitee (IOC) für die Rückkehr russischer und weißrussischer Athleten in den Weltsport ausgesprochen, obwohl es dafür hefitgen Gegenwind bekam und bekommt. Das IOC will Sportler, die bis heute von olympischen Wettkämpfen verbannt sind, wieder zulassen. Gewisse Einschränkungen soll es dennoch weiterhin geben. Demnach hat das IOC-Exekutive beschlossen, den olympischen Verbänden zu gestatten, bisher verbannten Sportlern die Telnahme unter gewissen Bedingungen zu ermöglichen. Vor gut einem Jahr, nach Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine im Februar 2022, hatte dass IOC empfohlen, russische und weißrussische Sportler von Wettkämpfen auszuschließen. Die russischen und weißrussischen Sportler sollen wieder unter der Bedingung antreten, dass sie strikt neutral auftreten, sich an die Anti-Doping-Codes halten und zudem "nachweisen", dass sie das militärische Vorgehen Moskaus in der Ukraine "nicht unterstützen". Ausgeschlossen sollen Athleten aus Russland und Weißrussland bleiben, die dem Militär angehören, außerdem Mannschaften beider Länder. Wie es heißt, werde eine Entscheidung im Hinblick auf die Olympischen Spielen 2024 und den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo 2026 in Paris "zu gegebener Zeit" getroffen. Nähere Informationen in Kürze ...

