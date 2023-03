Russischer Diplomat: Ukraine-Müdigkeit wächst in der französischen Bevölkerung

Vor dem Hintergrund immer neuer Waffenlieferungen an die Ukraine unterstützen französische Bürger Militärhilfe für Kiew immer weniger, teilte der russische Botschafter in Frankreich mit. Diesbezüglich ändere sich die Stimmung in der französischen Gesellschaft.

Quelle: Legion-media.ru © Pedro Scalamandre

Französische Bürger unterstützen die Militärhilfe für die Ukraine immer weniger, da sie sich zu fragen beginnen, ob diese Mittel nicht besser zur Unterstützung des französischen Volkes eingesetzt werden sollten. Dies erklärte der russische Botschafter in Frankreich, Alexei Meschkow, am Dienstag im Fernsehsender Rossija 24. Die russische Nachrichtenagentur TASS zitiert ihn wörtlich: "Allmählich ändert sich die Stimmung in der französischen Gesellschaft. Ja, am Anfang war die überwiegende Mehrheit der französischen Bevölkerung für die militärische Unterstützung der Ukraine. Heute nimmt dieser Prozentsatz aber stark ab." Die Menschen in Frankreich wollen wissen, warum die Regierung dieses Geld zu einem Zeitpunkt ausgebe, an dem sie ihre Bürger unterstützen sollte, teilte der russische Botschafter mit. Außerdem sei den französischen Bürgern nicht klar, warum dieses Geld ausgegeben werde, um Menschen zu töten, anstatt die Bevölkerung zu unterstützen, um die sich der Westen angeblich so stark kümmert. Die Stimmung sei also gemischt, resümierte der Diplomat. Meinung "Keinen Euro für den Krieg" – Ansätze einer neuen Friedensbewegung Meschkow unterstrich zudem, dass die russische Seite offen darüber gesprochen habe, dass Frankreich keine Chance habe, als Vermittler aufzutreten, wenn russische Frauen und Kinder im Donbass mit französischen Waffen getötet werden. Der britische Premierminister Rishi Sunak hatte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron am 10. März in Paris erklärt, beide Länder würden gemeinsam Langstreckenwaffen und Luftabwehrsysteme entwickeln sowie ukrainische Marinesoldaten ausbilden. Mehr zum Thema – Ukraine: Wachsender Widerstand gegen Zwangsrekrutierungen

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.