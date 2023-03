Sacharowa: Der Westen opfert Millionen Menschen für sein Ziel

Die "mittlerweile auf offizieller Ebene in Großbritannien bestätige Dummheit", nämlich die Absicht Londons der Ukraine Uranmunition bereitzustellen, sei ein weiterer Beweis für die aggressiven Absichten des Westens, "der keinen Frieden braucht – weder in der Ukraine, noch in der Region und auch nicht auf der Welt." Dies erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums am Donnerstag während eines Briefings.

Der Westen sei von "krankhaften Ideen" besessen, er verfolge nur ein einziges Ziel und opfere dafür Millionen Menschenleben, so Sacharowa weiter. Im Video führt sie diesen Gedanken genauer aus.

