Russische Streitkräfte stoßen bei Awdejewka vor – Kiews Truppen droht Einkreisung

Einheiten der russischen Streitkräfte kreisen die nördlich von Donezk gelegene Stadt Awdejewka nach dem Vorbild von Artjomowsk zunehmend ein. Die russischen Truppen stehen kurz davor, die Versorgungslinien der ukrainischen Garnison durchzuschneiden.

Quelle: Sputnik © Sergei Awerin

Von Andrei Rudenko Die russische Armee stößt weiterhin im Umland von Awdejewka vor und kesselt die Stadt zunehmend ein. "In den vergangenen drei Wochen umstellen die russischen Kräfte allmählich die von der Ukraine gehaltene Stadt Awdejewka im Donbass nördlich von Donezk", melden britische Geheimdienste. Analyse Wie das Pentagon die ukrainische Frühjahrsoffensive organisiert "Taktisch ähnelt die Lage derjenigen im größeren, weiter nördlich gelegenen Artjomowks. Die ukrainischen Kräfte setzten ihre organisierte Verteidigung fort, doch ihre Versorgungslinien nach Westen werden von der russischen Einkreisungsoperation immer mehr bedroht", geht aus einem Geheimdienstbericht hervor. Dieser britische Bericht ist wahrheitsgetreu, was selten vorkommt. Tatsächlich ist die Lage des ukrainischen Militärs in Awdejewka kritisch. Die Verbände des 1. Armeekorps der DVR stürmen die Stadt gleich aus mehreren Richtungen. Die erste Aufgabe besteht darin, die Versorgungslinien durchzuschneiden. Heute verfügen die ukrainischen Truppen über fünf dieser Routen und ein Teil davon verläuft durch Felder und Landwege bei Orlowka, Tonenkoje und Lastotschkino. Die russischen Verbände kreisen Awdejewka aus mehreren Richtungen ein, frontal kann diese Stadt nicht gestürmt werden. In den neun Jahren des Konflikts hat der Gegner eine Verteidigungslinie aufgebaut, die mit Betonregelrecht übergossen ist. Jetzt besteht die Hauptaufgabe darin, die Versorgungswege nach Artjomowsk (Bachmut) durchzuschneiden und für das ukrainische Militär einen weiteren Kessel zu organisieren. Nach der Einnahme von Krasnogorowka hat die 114. Brigade (11. Regiment der DVR) die Verteidigung des Kiewer Militärs westlich von Awdejewka durchbrochen und sich am westlichen Rand der Siedlung Petrowski festgesetzt. Gegenwärtig finden schwere Kämpfe um diese Siedlung statt. Südöstlich marschierten die Verbände der russischen Streitkräfte in Kamenka ein und begannen, die gegnerischen Stellungen innerhalb der Siedlung zu stürmen. Sewastopol: Russische Streitkräfte wehren ukrainischen Angriff mit Überwasserdrohnen ab Im Süden durchbrachen die russischen Streitkräfte die Verteidigungslinie der ukrainischen Truppen nördlich von Opytnoje und gelangten zum südwestlichen Rand von Awdejewka. Gegenwärtig finden die Kämpfe am Rand des 9. Jahrhunderts. Stadtviertels statt. Von Wodjanoje ausgehend wird die Siedlung Sewernoje gestürmt, um danach die Ortschaft Lastotschkino zu erreichen und einen der Wege durchzuschneiden, über die Awdejewka versorgt wird. Nach der Einnahme Stepowojes zeichnet sich die weitere Vorgehensweise ab. Im günstigen Fall entsteht bald ein Aufmarschgebiet für einen Vorstoß nach Orlowka, wodurch eine weitere Versorgungsroute durchschnitten wird. Im besten Fall werden schon bald alle Wege in die Stadt unter russischem Beschuss stehen. Bei der Eliminierung des Gegners helfen auch die russischen Luftstreitkräfte, die an diesem Frontabschnitt Bomben vom Typ FAB-500 einsetzen. Angriffe von Bombern und Hubschraubern wechseln sich ab. Dieses Feuerkarussell findet permanent statt und zwingt den Gegner, sich auf den Boden zu drücken. Übersetzt aus dem Russischen. Andrei Rudenko berichtet seit 2014 über das Kriegsgeschehen im Donbass. Er arbeitet für die russische staatliche Rundfunkanstalt WGTRK. Mehr zum Thema – Offensive bei Awdejewka: Der Ukraine droht ein weiterer Kessel

