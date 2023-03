Laut Trump soll er verhaftet werden: "Protestieren Sie, holen Sie sich unsere Nation zurück"

US-Medienberichte kündigen für kommende Woche Ermittlungen und juristische Maßnahmen gegen den Ex-Präsidenten Donald Trump an. Der reagierte wenig überraschend im Angriffsmodus über sein Netzwerk Truth Social. Für Trump ist demnach "der amerikanische Traum tot", die USA seien mittlerweile "Dritte Welt".

© IMAGO/Ron Sachs - CNP/MediaPunc

Der Sender NBC News wie auch weitere landesweite US-Medien lancierten zum Wochenende Berichte über eine mögliche Vorgehensweise ermittelnden Justiz-, Polizei- und Geheimdienstbehörden gegen Donald Trump. Diesem droht ein Gerichtsverfahren bezüglich "Schweigegeld-Zahlungen" aus dem Jahr 2016 im Zusammenhang einer Affäre Trumps mit einer Pornodarstellerin. Nun meldete sich der ehemalige US-Präsident im Verlauf des 18. März auf seiner Plattform Truth Social zu Wort. Es folgt der Wortlaut seiner zweiteiligen Nachricht an seine 4,96 Millionen Follower. Teil 1: "Unsere Nation ist jetzt Dritte Welt und liegt im Sterben. Der amerikanische Traum ist tot! Die linksradikalen Anarchisten haben unsere Präsidentschaftswahlen und damit das Herz unseres Landes gestohlen. Amerikanische Patrioten werden verhaftet und wie Tiere in Gefangenschaft gehalten, während es Kriminellen und linken Schlägern ungestraft erlaubt ist, durch die Straßen zu ziehen, zu morden und zu brandschatzen. Millionen strömen über unsere offenen Grenzen, viele von ihnen aus Gefängnissen und Irrenanstalten. Kriminalität und Inflation zerstören unsere Lebensweise ..." Teil 2: "Nun deuten illegale Veröffentlichungen einer korrupten und hochpolitischen Staatsanwaltschaft in Manhattan (New York), die neue Rekorde bei Gewaltverbrechen zugelassen hat und deren oberster Vertreter von George Soros finanziert wird, darauf hin, dass der mit Abstand führende republikanische Kandidat und ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika am Dienstag nächster Woche verhaftet werden soll, ohne dass ihm ein Verbrechen nachgewiesen werden kann, und basierend auf einem alten und vollständig entlarvten (von zahlreichen Staatsanwälten bestätigt!) Märchen." Der letzte Satz seiner Mitteilung lautet: " Protestieren Sie, holen Sie sich unsere Nation zurück!" Auf die kommentierende Feststellung eines Twitter-User, dass – sollte es zu einer Festnahme kommen – dies den Anfang von Trumps Wiederwahl bedeuten würde, antwortete Twitter-CEO Elon Musk persönlich mit dem Satz: "Wenn dies geschieht, wird Trump mit einem Erdrutschsieg wiedergewählt werden." Mehr zum Thema - Schweigegeldzahlung wird für Trump zum Problem ‒ US-Strafverfolgungsbehörden sind nun vorbereitet

