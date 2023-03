Pentagon veröffentlicht Video von abstürzender Drohne, die von russischem Jet verfolgt wird

Das Pentagon hat ein Video veröffentlicht, das nach eigenen Angaben Anfang dieser Woche von einer US-Drohne des Typs MQ-9 Reaper bei einer engen Begegnung mit einem russischen Su-27-Kampfjet aufgenommen worden war. Danach sei das US-Fluggerät ins Schwarze Meer gestürzt.

Das US-Verteidigungsministerium hatte russischen Piloten zuletzt rücksichtsloses Fliegen über dem Schwarzen Meer vorgeworfen. Nun veröffentlichte das Pentagon ein Video, das nach eigenen Angaben Anfang dieser Woche von einer US-Drohne des Typs MQ-9 Reaper bei einer engen Begegnung mit einem russischen Su-27-Kampfjet aufgenommen worden war. Anschließend sei das US-Fluggerät ins Schwarze Meer gestürzt. In dem 50-sekündigen Clip, der den Medien zur Verfügung gestellt wurde, ist zu sehen, wie sich ein Abfangjäger der Drohne von hinten nähert und offenbar im Steigflug Treibstoff ablässt. Das Pentagon behauptete, russische Jets hätten am Dienstag mehrere solcher Manöver durchgeführt. Darunter sei eines gewesen, bei dem der Heckpropeller des unbemannten Flugzeugs getroffen und beschädigt worden sein soll. Das Filmmaterial scheint zwei dieser Manöver zu zeigen, wobei die Kamera beide Male aussetzte. Das russische Verteidigungsministerium bestritt einen Zusammenstoß und behauptete, die US-Drohne sei nach einem gefährlichen Manöver zum Stillstand gekommen. Verteidigungsminister Sergei Schoigu teilte mit, die Ursache des Zwischenfalls sei das Eindringen der Drohne in eine Zone gewesen, die das russische Militär aufgrund der laufenden militärischen Spezialoperation in der Ukraine für unzulässig erklärt hatte. Anatoli Antonow, der russische Botschafter in den USA, wies darauf hin, dass potenziell bewaffnete US-Fluggeräte in der Nähe der russischen Grenzen nichts zu suchen hätten. Mehr zum Thema - Russisches Verteidigungsministerium: US-Drohne ist in Folge eines eigenen Manövers abgestürzt

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.