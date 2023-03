Russland will Wrackteile der US-Drohne aus Schwarzem Meer bergen

Die russische Seite wird versuchen, die Überreste der abgestürzten US-Drohne MQ-9 im Schwarzen Meer zu bergen, um diese zu untersuchen. Moskau unterstreicht, es habe dafür die erforderlichen Kapazitäten. Unterdessen bezweifeln die USA, dass Russland dazu fähig ist.

Quelle: Sputnik © Wassili Batanow

Nikolai Patruschew, der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, hat erklärt, dass sich Russland Mühe geben werde, die Überreste der am 14. März ins Schwarze Meer gefallenen US-Drohne zu bergen. Der Beamte wörtlich: "Ich weiß nicht, ob wir es schaffen werden oder nicht, aber die Tatsache, dass es getan werden muss und wir es tun werden, ist sicher. Ich hoffe natürlich auf einen Erfolg." Laut Patruschew bestätige der Vorfall mit der US-Drohne einmal mehr, dass die USA direkt in Kampfhandlungen in der Ukraine verwickelt seien. Zugleich versicherte der Leiter des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR Sergei Naryschkin, es sei technisch möglich, das Wrack der US-Drohne zu bergen. Russisches Verteidigungsministerium: US-Drohne ist in Folge eines eigenen Manövers abgestürzt Zuvor hatte der Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses, John Kirby, erklärt, die im Schwarzen Meer abgestürzte US-Drohne sei noch nicht gefunden worden. Er bezweifelte, dass die Drohne geborgen werden könne, da "das Wasser im Schwarzen Meer an der Stelle, wo sie abgestürzt ist, sehr, sehr tief ist". Die USA entscheiden nun, ob "Bergungsaktivitäten" an der Drohne durchgeführt werden können. Kirby fügte hinzu, Washington habe versucht, den "nachrichtendienstlichen Wert" der Drohne für diejenigen, die sie früher entdecken könnten, zu minimieren. Unterdessen erklärte das US-Außenministerium, dass die russischen Handlungen bei dem Vorfall wahrscheinlich unbeabsichtigt gewesen seien. Zuvor hatte das Weiße Haus erklärt, die USA wollten keine Eskalation mit Russland wegen des Drohnenabsturzes. Wiederum warnte der russische Außenminister Sergei Lawrow, dass alle Initiativen, die einen Zusammenstoß zwischen den beiden Atommächten provozierten, immer sehr ernste Risiken bergen, was für die USA offenkundig sei. Das sollten die USA unbedingt verstehen, hieß es. Lawrow wies auch darauf hin, dass die USA die Tatsache ignorierten, dass nach dem Beginn der russischen Sonderoperation in der Ukraine die Küstengebiete des Schwarzen Meeres einen eingeschränkten Status für Flüge hätten, darum sehe der Vorfall wie eine Provokation aus. Mehr zum Thema – USA melden Zusammenstoß US-amerikanischer Drohne mit russischem Kampfjet

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.