Russisch-indische Kooperation: Neu-Delhi erwirbt 200 BrahMos-Überschallraketen für die Marine

Das Waffensystem BrahMos wurde von Russland und Indien gemeinsam entwickelt. Die neueste Version dieser Raketen erreicht Mach 2,8 und Ziele in bis zu 400 Kilometern Entfernung. Die Verhandlungen über den Kauf stehen kurz vor dem Abschluss.

© Getty Images / Naveen Sharma/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Das indische Verteidigungsministerium teilte mit, dass die Verhandlungen über einen Erwerb von über 200 BrahMos-Überschallraketen mit erhöhter Reichweite für die indische Marine an einem "fortgeschrittenen Punkt" sind. Folge der Sanktionen: Die Vorherrschaft des US-Dollars als Leitwährung wackelt Das Waffensystem, das von Russlands Raketendesignbüro NPO Maschinostrojenia und der Indischen Verteidigungsforschungs- und -Entwicklungsgesellschaft gemeinsam entwickelt wurde, soll auf allen Kriegsschiffen der indischen Marine zum Einsatz kommen, berichtete die Nachrichtenagentur ANI. Der Wert des Abschlusses dürfte etwa 2,5 Milliarden US-Dollar betragen. Die Raketen sollen voraussichtlich auch in mobilen Küstenverteidigungsbatterien eingesetzt werden. "Der Vorschlag der indischen Marine, mehr als 200 dieser BrahMos-Überschallraketen zu erwerben, ist an einem fortgeschrittenen Punkt und wird vermutlich bald vom Verteidigungsminister genehmigt", zitierte ANI einen höheren Amtsträger. Die abschließende Genehmigung des Erwerbs liegt beim Sicherheitskomitee des indischen Kabinetts unter Führung von Premierminister Narendra Modi. Sobald der Handel offiziell ist, werden die Waffen "über einen langen Zeitraum" an Indien geliefert, berichtete die Times of India. Letzten September hatte Indiens Verteidigungsministerium bereits einen Vertrag über den Kauf von 38 BrahMos-Raketen für seine Marine unterzeichnet. Künftig in Rupien: Indien und Sri Lanka wollen im Handel auf US-Dollar verzichten Durch die fortgesetzte Weiterentwicklung der BrahMos im Verlauf der letzten 20 Jahre erhöhte sich ihre Reichweite auf über 400 Kilometer (250 Meilen) von anfänglich 290 Kilometer (180 Meilen). Zurzeit finden Tests statt, um die Reichweite weiter zu erhöhen. Die Rakete, die mit Mach 2,8 fliegt – fast dreifache Schallgeschwindigkeit –, bietet die Möglichkeit zu Präzisionsschlägen gegen hochwertige Ziele wie Kriegsschiffe oder Kommandozentralen und Bunker an Land. Die indische Marine testete die Rakete am 5. März von einem Schiff in der arabischen See und sagte anschließend, dass dies die Verpflichtung der Marine auf die indische Politik von "Aatma Nirbharta" oder "selbstbewusstes Indien" verstärkt habe, eine Losung, die von der Regierung Modi ausgegeben wurde. Mehr zum Thema – Fazit des G20-Treffens in Indien: "Unüberbrückbare Differenzen" beim Thema Ukraine-Konflikt

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.