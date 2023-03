Moskau will Briefverkehr mit Deutschland, Dänemark und Schweden zu Nord Stream veröffentlichen

Dmitri Poljanski, der erste stellvertretende Ständige Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen, erklärte, Deutschland, Dänemark und Schweden verweigerten Moskau jeglichen Zugang zu Informationen über die Ermittlungen um die Nord-Stream-Sabotage.

Quelle: Sputnik © Alexei Witwizki

Russland wird seinen Schriftwechsel mit Deutschland, Dänemark und Schweden bezüglich der Ermittlungen zu den Anschlägen auf die Gaspipelines Nordstream 1 und 2 dem UN-Sicherheitsrat unterbreiten, erklärte der russische Diplomat Dmitri Poljanski am Donnerstag in einem Interview mit Jackson Hinkle auf dem YouTube-Kanal The Dive. Die genannten Länder verweigerten Russland "jeglichen Zugang zu Informationen, jegliche Beteiligung, obwohl wir die betroffene Partei sind. Wir müssen an den Ermittlungen teilnehmen, bekommen jedoch nur Briefe, in denen steht, dass andere Länder sich damit beschäftigen und wir uns um eigene Angelegenheiten kümmern sollten", erklärte Poljanski. Russland reagiert auf neue "proukrainische" Nord-Stream-Anschuldigungen "Um transparent zu sein, werden wir demnächst diesen Briefwechsel veröffentlichen und ihn den Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates unterbreiten", fügte er hinzu. Der UN-Sicherheitsrat soll über die Resolution zu internationalen Ermittlungen um die Sabotage an den Pipelines voraussichtlich Ende März abstimmen, so Poljanksi. Die vorläufige Abstimmung des Resolutionsentwurfes komme jedoch schlecht voran, zitiert ihn die Zeitung RBK. Explosionen hatten Ende September 2022 vor der dänischen Ostsee-Insel Bornholm vier Lecks in die beiden Pipelines gerissen. Die Diskussion über den Vorfall wurde neu entfacht, nachdem der US-Journalist Seymour Hersh unter Berufung auf eine anonyme Quelle geschrieben hatte, dass US-Marinetaucher für die Explosionen in der Ostsee verantwortlich seien. Washington nannte die Veröffentlichung eine Lüge. Der Kreml beklagte, dass Russland daran gehindert werde, sich an der Untersuchung zu beteiligen. Die New York Times berichtete kürzlich, es gäbe Erkenntnisse, die darauf hindeuteten, dass eine pro-ukrainische Gruppe den Angriff auf die Pipelines im vergangenen Jahr verübt habe. Michail Podoljak, Berater im ukrainischen Präsidentenbüro, sagte, die Ukraine habe nichts mit dem Vorfall zu tun. Mehr zum Thema - Deutscher Botschafter in Moskau zu Anschlägen auf Nord Stream: Ermittlungen noch nicht abgeschlossen

