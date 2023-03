Medwedew: Neue Berichte über Explosionen an Nord-Stream-Pipelines nur "minderwertiger Quatsch"

Westliche Medienberichte über eine pro-ukrainische Gruppe hinter den Nord-Stream-Anschlägen sind laut Dmitri Medwedew dumme US-amerikanische Propaganda. Der Politiker vergleicht sie mit einem Hollywood-Film, der von unbequemen Fragen und realen Problemen ablenken soll.

Quelle: Sputnik © Jekaterina Schtukina

Vor kurzem haben etliche US-Medien berichtet, dass eine pro-ukrainische Gruppe russischer und ukrainischer Staatsbürger die Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines organisiert haben könnte. Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, hat diese Annahme unter scharfe Kritik gestellt. Auf seinem Telegram-Kanal vergleicht der Spitzenpolitiker diese Berichte mit einem epischen Hollywood-Drama. Kiew weist Berichte über Beteiligung an Terroranschlag auf Nord Stream zurück Die Saboteure, die die Gaspipelines in die Luft gesprengt hätten, hätten zu Kiew oder dem Westen in gar keiner Verbindung gestanden, umschreibt Medwedew die Meldungen überrascht. Stattdessen hätten sie wie eine Art "schizophrene Einzelgänger", praktisch wie einsame Helden gehandelt, die die Welt vor den heimtückischen Russen hätten retten wollen. Gleichzeitig sei es ihnen gelungen, die Pipelines unentdeckt zu sprengen, obwohl die Ostsee mit NATO-Schiffen und internationalen Ortungssystemen durchsetzt sei. Medwedew zufolge erweise sich dieser "Film" jedoch als minderwertig. Die Schauspieler seien medioker, das Drehbuch sei einfach nur "langweiliger Mist". Insgesamt sei es dumme US-amerikanische Propaganda, die niemandem gefallen habe. Die Zuschauer im Westen sollten diesen Meldungen nicht glauben und unbequeme Fragen stellen: "Warum gibt man die alte Version über eine russische Spur plötzlich auf? Warum will man so aktiv die Unschuld und Nichtbeteiligung der Ukraine verteidigen?" Nach Ansicht des ehemaligen Präsidenten der Russischen Füderation seien die Antworten auf diese Fragen durchaus nachvollziehbar, wenn man die derzeitige Stimmung der Europäer betrachte. Man soll, betont Medwedew, immer weniger Freude daran haben, aus eigener Tasche immer mehr Sanktionspakete, Waffen für die Ukraine, die Energiekrise und den sinkenden Lebensstandard in den einst wohlhabenden Ländern zu bezahlen. Außerdem, so fragte er, was bringe es dann, die Ukraine mit Waffen und Geld zu unterstützen, wenn gerade sie, nicht Russland, die Gaspipelines gesprengt habe? Infolgedessen scheine dieser billige Film geschaffen worden zu sein, um die Europäer zu verwirren, bringt es Medwedew auf den Punkt. Am Dienstag hatte die US-amerikanische Zeitung New York Times unter Berufung auf namentlich nicht genannte US-Beamte behauptet, eine "pro-ukrainische Gruppe" könnte hinter den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines stecken. An dem Vorfall seien weder US-amerikanische noch britische Staatsangehörige beteiligt gewesen. Mehr zum Thema - Russland reagiert auf neue "proukrainische" Nord-Stream-Anschuldigungen

