US-Banker bezeichnet Verhältnis zwischen USA und Saudi-Arabien als "katholische Ehe"

Das Verhältnis zwischen den USA und Saudi-Arabien ist alles andere als einfach. Riad gilt als ein wichtiger Partner Washingtons im Nahen Osten. Zugleich muss die Golfmonarchie viel Kritik im Bereich Menschenrechte einstecken. Ein US-Banker versucht eine Definition.

Quelle: www.globallookpress.com © Pascal Deloche / Godong

Eine Definition des Verhältnisses zwischen den USA und Saudi-Arabien hat in den Medien weltweit für Aufsehen gesorgt. Der Wall-Street-Banker und ehemalige Beamte des Weißen Hauses Anthony Scaramucci verglich die Partnerschaft von Washington und Riad mit einer "katholischen Ehe". Pikant war dabei, dass diese Definition in der wöchentlichen Sendung "Frankly Speaking" (auf Deutsch "Ehrlich gesagt") der saudischen Zeitung Arab News fiel. "Wir können miteinander streiten, aber wir sind für immer verheiratet. Was auch immer die Reibungen zwischen den Souveränen sind, sie sind vorübergehend. Wir brauchen einander." So beantwortete Scaramucci die Frage der Moderatorin Katie Jensen, was er US-Präsident Joe Biden empfehlen würde, um die heutigen Beziehungen zu verbessern. Der frühere US-Beamte des Weißen Hauses betonte, dass sich die beiderseitigen Kontakte in den vergangenen 80 oder 90 Jahren so weit entwickelt hätten, dass die beiden Länder nun verbunden seien. "Unsere Wirtschaften, unsere Regierungen, unsere Geheimdienste, unsere Verteidigungsministerien sind sehr eng miteinander verflochten." In diesem Zusammenhang appellierte Scaramucci an Entscheidungsträger in Riad und Washington, dies langfristig zu berücksichtigen. Ihm zufolge gebe es weltweit einen Trend, in das Stammessystem zurückzufallen. Deswegen gelte es, über den Geist der Zusammenarbeit nachzudenken und darüber, wie erfolgreich die beiden Länder sein könnten, wenn sie kooperierten. #FranklySpeaking: American-#Saudi relations not only crucial, but “a Catholic marriage” stresses @Scaramucci as he offers advice on mending political ties | Full episode: https://t.co/egMylPdTClpic.twitter.com/Z2wDIAz0dR — Arab News (@arabnews) March 5, 2023 Als häufiger Besucher Saudi-Arabiens lobte Scaramucci die Golfmonarchie für ihre Innovationen und Reformen. Lobenswert fand er unter anderem, dass Riad seine Wirtschaft diversifiziere: Die Umschaltung von Ölproduktion auf Tourismus schaffe ein positives Umfeld für ausländische Direktinvestitionen. Mehr zum Thema - Überraschungsbesuch des saudischen Außenministers in der Ukraine

