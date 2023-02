CIA-Direktor beschuldigt SWR-Chef Naryschkin der Pöbelei und Arroganz beim Treffen in Ankara

Der SWR-Chef Naryschkin habe sich bei ihrem Treffen in Ankara im vergangenen Jahr trotzig verhalten, behauptete CIA-Direktor Burns. Naryschkin erklärte dazu, dass es unwahrscheinlich sei, dass ein Treffen zweieinhalb Stunden dauere, wenn sich jemand dabei arrogant verhalte.

Quelle: Sputnik © Sergei Pjatakow

Sergei Naryschkin, der Direktor des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR, kommentierte die Äußerungen von CIA-Direktor William Burns, Naryschkin habe sich bei ihrem letzten Treffen in Ankara "unverschämt und arrogant" verhalten, damit, dass das Gespräch mehr als zweieinhalb Stunden in einer angenehmen Umgebung gedauert habe und sehr gehaltvoll gewesen sei. Der SWR-Chef erklärte den Reportern: "Allein die Dauer des Treffens zeigt, dass es kaum so lang gewesen wäre, wenn sich eine der Parteien trotzig, unhöflich und arrogant verhalten hätte." Naryschkin fügte hinzu, dass er Burns respektiere – "sowohl als einen sehr erfahrenen, fähigen Diplomaten als auch als seinen Kollegen, der vielleicht noch nicht viel Erfahrung als Direktor der Central Intelligence Agency" habe. Zuvor hatte der CIA-Chef das Treffen mit seinem russischen Amtskollegen im vergangenen Herbst als "ziemlich deprimierend" bezeichnet. Burns sagte: "Es gab auch eine sehr trotzige Haltung von Herrn Naryschkin, ein Gefühl der Pöbeleiund Arroganz." Naryschkin und Burns hatten sich Mitte November 2022 in der türkischen Hauptstadt getroffen. Nach Angaben der US-Außenbeauftragten ad interim in Moskau, Elizabeth Rood, ging es bei dem Gespräch um nukleare Risiken. Die Lösung des Konflikts in der Ukraine sei von den Parteien nicht angesprochen worden. Erdoğan: Russland und USA vereinbaren, keine Atomwaffen einzusetzen Der SWR-Direktor bestätigte daraufhin, dass er mit seinem Kollegen über nukleare Sicherheit gesprochen habe. Er stellte fest, dass die am häufigsten verwendeten Worte "strategische Stabilität", "nukleare Sicherheit", "Ukraine" und "das Kiewer Regime" waren. Mitte Januar schloss Naryschkin ein weiteres Gespräch mit Burns nicht aus und bezeichnete das vorangegangene Gespräch als "informativ". Es sei ihnen gelungen, einander viel zu sagen und Positionen zu klären. Auch im Kreml schloss man die Möglichkeit eines neuen Treffens nicht aus. Der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow betonte, dass Naryschkin und Burns aus dem Gespräch "viel gewonnen" hätten. Im November sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan in einem Telefongespräch mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin, dass die Gespräche zwischen den russischen und US-amerikanischen Geheimdienstchefs "eine Schlüsselrolle bei der Verhinderung einer 'unkontrollierten Eskalation'" gespielt hätten. Mehr zum Thema – Geheimtreffen in Kiew: CIA-Chef informiert Selenskij über "Russlands nächste Schritte"

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.