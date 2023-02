Putin warnt den Westen davor, Raketen mit immer größerer Reichweite zu schicken

In seiner Rede vor dem russischen Parlament nennt Putin die Konsequenzen, die weitere Lieferungen von noch tödlicheren Waffen für den Westen haben werden. Raketen mit höherer Reichweite werden Russland dazu zwingen, diese Bedrohung weiter weg von seinen Grenzen zu halten.

Nachdem der Westen zugesagt hat, Kiew mit immer tödlicheren Waffen zu versorgen, warnte der russische Präsident vor den Folgen. Wenn der Westen beschließt, die Ukraine mit modernen Waffen mit größerer Reichweite zu versorgen, wird Russland die Bedrohung weiter von seinen Grenzen wegschieben müssen, erklärte Präsident Wladimir Putin in seiner jährlichen Rede vor dem Parlament am Dienstag. "Der Westen benutzt die Ukraine sowohl als Rammbock gegen Russland als auch als Übungsplatz", fügte er hinzu. Die Rede hielt er fast ein Jahr, nachdem Moskau seine Militäroperation in dem Nachbarstaat gestartet hat. "Eines muss jedem klar sein", stellte Putin fest: "Je länger die Reichweite der westlichen Systeme, die in der Ukraine ankommen, desto weiter werden wir gezwungen sein, die Bedrohung von unseren Grenzen wegzuschieben. Das ist offensichtlich." Russland entsandte am 24. Februar 2022 Truppen in die Ukraine und begründete dies mit der Notwendigkeit, die Menschen im Donbass zu schützen, sowie mit der Nichteinhaltung der Minsker Vereinbarungen von 2014 und 2015 durch Kiew. Verschärfung der Konfrontation an allen Fronten – Moskau bestellt US-Botschafterin ein Viele westliche Länder haben die Ukraine seitdem mit schweren Waffen beliefert, darunter HIMARS-Mehrfachraketenwerfer und M777-Haubitzen aus US-Produktion. Am Sonntag erklärte der britische Premierminister Rishi Sunak, sein Land sei das erste, das die Ukraine mit Waffen mit größerer Reichweite versorgen werde. US-Präsident Joe Biden, der am Montag nach Kiew reiste, versprach ebenfalls, mehr Waffen zu schicken, darunter zusätzliche HIMARS-Raketen. Moskau hat Kiew wiederholt vorgeworfen, ausländische Waffen einzusetzen, um Städte wahllos zu beschießen und Zivilisten zu töten. Alexander Bastrykin, der Leiter des russischen Untersuchungskomitees, teilte am Montag mit, dass seit 2014 rund 5.000 Menschen im Donbass getötet und fast 9.000 verwundet worden seien. Mehr zum Thema - Medien: Rom plant Übergabe von Langstreckenraketen an Kiew

