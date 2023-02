Ungarn legt Kosten der Anti-Russland-Sanktionen offen

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán sagt, dass die EU-Sanktionen gegen Russland aufgrund des Krieges in der Ukraine die ungarische Wirtschaft verheerend beeinträchtigt haben und die Kosten um mehr als 10 Milliarden Euro gestiegen sind.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Michael Bihlmayer

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat am Samstag erklärt, dass die von der Europäischen Union (EU) gegen Russland wegen der Militäroperation in der Ukraine verhängten Sanktionen die ungarische Wirtschaft 10 Milliarden Euro gekostet haben. Dennoch würden die Sanktionen den Konflikt nicht beenden. Die vor fast einem Jahr verhängten Anti-Russland-Maßnahmen haben sich verheerend auf Budapest ausgewirkt, indem sie die Energiepreise in die Höhe getrieben und die Kosten in der gesamten Wirtschaft in die Höhe getrieben haben, erklärte Orbán in seiner jährlichen Rede zur Lage der Nation. "Die Sanktionen haben den Ungarn vier Billionen Forint (über 10 Milliarden Euro) aus der Tasche gezogen", sagte der Premierminister und wies darauf hin, dass die Energiepreise im Jahr 2022 für die Regierung, die Unternehmen und die Haushalte des Landes in die Höhe geschnellt seien. Laut Orbán sollten die Strafmaßnahmen "Russland treffen, aber sie trafen Europa". Die Staats- und Regierungschefs der EU strebten ein Ende des Konflikts in der Ukraine an, aber "ein Jahr ist vergangen, und das ist nicht geschehen." Er sagte: "Wir haben Russland nicht die Ressourcen entzogen, wir haben Russland sogar noch mehr Geld gegeben, und die russischen Energielieferungen sind [in Geldwerten] um 70 Prozent gestiegen." Meinung Verfehlte Sanktionen: Was ist dran an der "lahmgelegten Wirtschaft" Russlands? Der ungarische Regierungschef fügte hinzu, dass die EU-Länder aufgrund der stark gestiegenen Energiekosten Mühe hätten, die grassierende Inflation einzudämmen. Orbán ist ein lautstarker Kritiker des Vorgehens der EU im Ukraine-Konflikt und hat wiederholt erklärt, die Sanktionen würden der EU mehr schaden als Russland. Ungarns Wirtschaft ist in hohem Maße von russischer Energie abhängig, und Budapest hat sich den Plänen der EU widersetzt, die Öl- und Gasimporte aus dem von den Sanktionen betroffenen Land vollständig zu verbieten. Nach angespannten Verhandlungen hatte Budapest zuvor mehrere Ausnahmen von den blockweiten Beschränkungen für den Kauf von russischen fossilen Brennstoffen erhalten. Mehr zum Thema - Inflation hausgemacht: Nicht die Geldmengen treiben, sondern der Verzicht auf russisches Öl und Gas

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.