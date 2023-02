China will positiven Neustart der Beziehungen mit Frankreich

Der chinesische Diplomat Wang Yi bekundete die Bereitschaft Chinas, den Dialog und den Austausch mit Frankreich in allen Bereichen wieder aufzunehmen. Er betonte, wie wichtig strategische Kommunikation und gegenseitiges politisches Vertrauen für die Förderung des Friedens seien.

Der hochrangige chinesische Diplomat Wang Yi hat am Mittwoch erklärt, dass China bereit sei, den Dialog und den Austausch in allen Bereichen wieder aufzunehmen, um den Motor der chinesisch-französischen Beziehungen von Neuem anzukurbeln, wie die chinesische Agentur Xinhua berichtete. China habe die COVID-19-Pandemie vollständig unter Kontrolle gebracht, und die rasche Wiederaufnahme der wirtschaftlichen und sozialen Aktivitäten in China werde der Welt größere Chancen bieten, sagte der Direktor des Büros der Kommission für Auswärtige Angelegenheiten des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) bei einem Treffen mit der französischen Außenministerin Catherine Colonna. Meinung Washington wendet sich Science-Fiction zu, um die Militärausgaben anzukurbeln Wang, der auch Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der KPCh ist, forderte außerdem die baldige Einberufung einer neuen Runde des hochrangigen Dialogmechanismus China-Frankreich für den Austausch zwischen den Menschen, um den Personalaustausch zu erleichtern. Der chinesische Diplomat machte darauf aufmerksam, dass im nächsten Jahr der 60. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Frankreich begangen werden wird, und erklärte, dass beide Seiten gemeinsam Gedenkaktivitäten planen könnten, um die öffentliche Unterstützung für ihre bilaterale Freundschaft zu festigen. China messe seinen Beziehungen zu Frankreich große Bedeutung bei und sei bereit, die strategische Kommunikation mit Frankreich zu vertiefen und das gegenseitige politische Vertrauen zu stärken, um den chinesisch-europäischen Beziehungen durch die chinesisch-französische Zusammenarbeit neuen Schwung zu verleihen und eine konstruktive Rolle bei der Förderung von Frieden, Stabilität und Gerechtigkeit in der Welt zu spielen, so Wang. Sowohl China als auch Frankreich verfolgten traditionell eine unabhängige Außenpolitik, unterstützten die Multipolarisierung und lehnten Blockkonfrontationen ab. In einer Zeit, in der die Globalisierung mit Gegenwind und Gegenströmungen konfrontiert sei und einige Länder versuchten, sich von anderen abzukoppeln, sollten China und Frankreich weiterhin den Multilateralismus aufrechterhalten, den Freihandel schützen und die internationale Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technologie verstärken, sagte Wang und fügte hinzu, China hoffe, dass die französische Seite ein faires und diskriminierungsfreies Umfeld für chinesische Unternehmen schaffen werde. Colonna erklärte ihrerseits, sie freue sich, dass China die Pandemie überwunden und eine rasche wirtschaftliche Erholung erreicht habe, was eine gute Nachricht für die ganze Welt sei. Die französische Außenministerin drückte ihre Hoffnung auf weitere Fortschritte in der bilateralen Zusammenarbeit mit China in diesem und im nächsten Jahr aus. Neben der Wiederaufnahme der Dialogmechanismen werde Frankreich auch neue Bereiche der Zusammenarbeit mit China prüfen, um die durch die Pandemie verlorene Zeit aufzuholen und die Beziehungen zu China auf ein neues Niveau zu bringen. Die gemeinsame Feier des 60. Jahrestages der Aufnahme diplomatischer Beziehungen werde das tiefe Fundament der französisch-chinesischen Beziehungen demonstrieren, sagte sie und betonte, dass Frankreich fest an dem Ein-China-Prinzip festhalte und an seiner Position nicht rüttle. Mehr zum Thema – Gegenschlag aus Washington? – Peking meldet US-Spionageballons über Westchina

