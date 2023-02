Pilot der Gruppe Wagner: F-16-Kampfjets in Ukraine nutzlos dank effektiver russischer Luftabwehr

Während die ukrainischen Streitkräfte die aus dem Westen gelieferte Munition schnell übernehmen, wird es Zeit und Mühe kosten, westliche Kampfflugzeuge wie die aus den USA stammenden Kampfjets vom Typ F-16 effektiv einzusetzen, sagen Experten der Wagner-Gruppe.

Quelle: Legion-media.ru © Gary Stedman

Vor dem Hintergrund der ständigen Forderungen Kiews nach immer moderneren Waffen aus dem Westen hat sich einer der Flugzeugspezialisten des privaten Militärunternehmens Gruppe Wagner in einem Interview mit RT am Mittwoch zu den möglichen Lieferungen von Militärflugzeugen westlicher Bauart an die ukrainischen Streitkräfte geäußert. NATO-Treffen: Bittet der ukrainische Verteidigungsminister hier etwa um russische Kampfjets? Der Experte wies darauf hin, dass es viele Probleme bei der Schaffung von Reparaturzentren und der Lieferung von Ersatzteilen für die teuren F-16-Kampfflugzeuge geben würde. Er merkte an, dass das Gerede über die Lieferung westlicher Kampflugzeigen einfach "Lärm" sei. Weiter erklärte der Gesprächspartner, dass es unklar sei, was die F-16-Kampfflugzeuge "hier überhaupt zu tun hätten", wenn die russischen Luftabwehrsysteme überall vorzufinden seien und die Jets einfach nicht in das Kampfgebiet eindringen könnten. "Unsere Luftabwehrsysteme sind viel effektiver als die des Gegners", erklärte er und merkte an, dass die westlichen Kampfflugzeuge dennoch "willkommen" seien. Zudem wies der Experte darauf hin, dass die ukrainischen Luftstreitkräfte im vergangenen Jahr erhebliche Verluste erlitten hätten und die meisten ihrer Piloten heute "Instagram-Jünglinge" seien, während die russische Luftstreitkräfte aus erfahrenen Profis beständen, die über umfangreiche Kampferfahrung verfügten. Ukrainischer Verteidigungsminister: "Wir sind de facto ein NATO-Land" Ein Artillerieexperte der Gruppe Wagner räumte jedoch gegenüber RT ein, dass sich die Kiewer Streitkräfte wahrscheinlich schnell an westliche Militärtechnik anpassen werden, da die ukrainische Artillerieschule schon immer dafür bekannt war, erstklassige Fachmänner hervorzubringen, die jede Ausrüstung effektiv nutzen können. "Sie sind ein hervorragender Gegner ", sagte er und fügte hinzu, dass die Kiewer Streitkräfte aufgrund der fortgesetzten westlichen Unterstützung wahrscheinlich nicht mit Munitionsknappheit oder anderen damit verbundenen Problemen konfrontiert sein würden. Wagner-Kämpfer verfügten jedoch bereits über umfangreiche Erfahrungen mit NATO-Artillerie. Er lehnte es ab, Details über diese Erfahrungen mitzuteilen, stellte jedoch fest, dass die Artilleriesysteme, mit denen sie zuvor konfrontiert waren, moderner waren als die, die derzeit an Kiew geliefert werden. Er fügte hinzu: "Sie haben uns viel beigebracht, und wir haben unsere eigene Artillerietaktik entwickelt. Aber das ist unser Geheimnis, unser geistiges Eigentum sozusagen." Mehr zum Thema - Waffenlieferungen: Bundeskanzler Scholz warnt vor Überbietungswettbewerb

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.