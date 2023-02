Russische und ukrainische Fußballer prügeln sich in Hotel in der Türkei

Unschöne Szenen haben sich am Montag in einem Hotel im türkischen Antalya abgespielt: Fußballer eines russischen und eines ukrainischen Fußballvereins, die jeweils ihr Trainingslager in Antalya abhalten, lieferten sich eine Schlägerei.

Quelle: Sputnik © Artur Lebedew/RIA Nowosti

Im Netz ist die Videoaufnahme einer Schlägerei zwischen Spielern der russischen FK Schinnik Jaroslawl und des ukrainischen FK Minaj aufgetaucht. Der Vorfall hatte sich am Montag in einem Hotel im türkischen Antalya ereignet, wo die Spieler beider Vereine derzeit ihr winterliches Trainingslager absolvieren. Von der ukrainischen Seite gefilmte Aufnahmen zeigen einen Teil des Handgemenges. Man sieht, wie das Hotelpersonal versucht, die Sportler zu trennen. Einmal werden die Spieler von Minaj von einem russischen Spieler angegriffen. Dieser kehrt dann zu seinem Team zurück. Der Verein aus Jaroslawl hat inzwischen erklärt, dass nicht seine Spieler den Konflikt eingeleitet hätten. "Unsere Spieler haben sich wie ein echtes Team verhalten und sich für ihren angegriffenen Mannschaftskameraden eingesetzt. Bei einer medizinischen Untersuchung wurden keine ernsthaften Verletzungen der Schinnik-Spieler festgestellt", heißt es in der Erklärung. Wüste Schlägerei im Parlament: Türkischer Abgeordneter liegt auf Intensivstation Das russische Generalkonsulat in Antalya ließ ebenfalls verlautbaren, dass das Handgemenge durch "unangemessenes Verhalten" der ukrainischen Spieler provoziert wurde. Die Polizei wurde zum Ort des Geschehens gerufen und nahm die Straftat auf. Da die Seiten keine Beschwerden vorbrachten, wurde der Konflikt als beendet betrachtet. Der Russische Fußballverband (RFU) machte die Organisatoren des Trainingslagers und den Sicherheitsdienst des Hotels für den Vorfall verantwortlich. Mehr zum Thema - Der indiskrete Charme des Faschismus – Nazi-Girls in Augsburg "zu Ehren" von Bert Brecht

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.