Frankreich ruft dringend zur Ausreise aus Weißrussland auf

Das französische Außenministerium hat am Montag überraschend eine Reisewarnung für Weißrussland ausgesprochen, in dem Franzosen aufgefordert werden, das osteuropäische Land dringend auf dem Landweg zu verlassen.

Quelle: AFP © Alexander NEMENOV / AFP

Frankreich hat am Montag seine Staatsangehörigen dringend zum Verlassen Weißrusslands aufgerufen. In der auf der Internetseite des französischen Außenministeriums veröffentlichten Warnung heißt es: "Vor dem Hintergrund der bewaffneten Offensive Russlands gegen die Ukraine und der Schließung des weißrussischen Luftraums wird von Reisen nach Weißrussland ausdrücklich abgeraten. Franzosen, die sich in Weißrussland aufhalten, wird empfohlen, das Land unverzüglich auf dem Landweg über die Grenzübergänge zu Litauen, Polen oder Lettland zu verlassen. Passagiere, die auf dem Luftweg einreisen, sollten gegebenenfalls bei den Dienststellen des belarussischen Innenministeriums ein Ausreisevisum beantragen. Die Grenzen zu Litauen und Lettland bleiben offen. Der einzige Grenzübergang, der für Reisende in Richtung Polen zugänglich ist, ist Brest-Terespol." Vor Beginn der russischen militärischen Operation in der Ukraine gab es vor knapp einem Jahr ähnliche Aufrufe von Regierungen westlicher Länder, in denen aufgefordert wurde, die Ukraine dringend zu verlassen. Vor einem Aufenthalt in Russland und Weißrussland wurde damals nicht gewarnt. Auf der Seite des deutschen Auswärtigen Amtes findet sich bislang nur ein allgemeiner Warnhinweis zu Reisen nach und einem Aufenthalt in Weißrussland. Mehr zum Thema - Sieben gewaltige Irrtümer des Westens über Russlands "Winteroffensive" in der Ukraine

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.