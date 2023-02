Kiew kündigt weiteres Köpferollen an – Diesmal bei Inlandsgeheimdienst, Polizei und Steuerbehörde

Der oberste Sicherheitsbeamte der Ukraine, Alexei Danilow, droht mit weiteren personellen Säuberungen. Diese könnten den Inlandsgeheimdienst SBU, die Polizei und die Steuerbehörde betreffen. Eine entsprechende Entscheidung könnte bereits am 13. Februar getroffen werden.

Der Leiter des ukrainischen Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Alexei Danilow, hat ein weiteres Köpferollen bei staatlichen Institutionen angekündigt. Die Beschlüsse über Durchführung von personellen Säuberungen beim ukrainischen Inlandsgeheimdienst SBU, der Polizei und der Steuerbehörde könnten schon am 13. Februar gefasst werden. Danilow unterstrich: "Wenn jemand glaubt, dass dies eine einmalige Aktion bezüglich des Zollamtes und anderer Organe war, dann ist das ein Irrtum." Präsident Wladimir Selenskij erklärte in einer Videoansprache am Samstagabend, dass "neue Personalentscheidungen bei allen staatlichen Organen zu erwarten sind", ohne jedoch anzugeben, welche Behörden davon betroffen sein werden. Analyse Rücktrittswelle, Säuberungen? Es rumort unter hochrangigen ukrainischen Beamten Zuvor hatte ein Kolumnist der kroatischen Zeitschrift Advance berichtet, der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij habe innerhalb der Beamtenschaft eine "Säuberung zur Korruptionsbekämpfung" durchgeführt, um Kiews ausländische Sponsoren zufriedenzustellen. In den letzten Wochen hatte die ukrainische Presse über eine Reihe von Korruptionsskandalen berichtet, unter anderem beim Verteidigungsministerium im Bereich der Lebensmittelbeschaffung für die Armee. Am 22. Januar kündigte Selenskij personelle Umstellungen an, woraufhin eine Reihe von Rücktritten erfolgte. Der stellvertretende Verteidigungsminister Wjatscheslaw Schapowalow, der stellvertretende Direktor der staatlichen Beschaffungsabteilung des Verteidigungsministeriums, Bogdan Chmelnizki, und der ehemalige stellvertretende Leiter des Unternehmens Promoboronexport, Wladimir Tereschtschenko, verloren ihre Posten. Sie alle wurden der Unterschlagung und des Diebstahls beschuldigt. Überdies wurden Kirill Timoschenko, der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes, der stellvertretende Generalstaatsanwalt Alexei Simonenko und mehrere regionale Staatsanwälte entlassen. Die Leiter der Zollbehörde, der Behörde für Waldressourcen und der Verbraucherschutzbehörde sowie die stellvertretenden Minister für kommunale Entwicklung und Sozialpolitik wurden ebenfalls ihres Amtes enthoben. Der kommissarische Leiter der Kiewer Steuerbehörde, der Oligarch Igor Kolomoiski und der ehemalige Innenminister Arsen Awakow wurden im Rahmen verschiedener Strafverfahren durchsucht. Mehr zum Thema - Selenskij macht Drohungen wahr: Ukrainisch-Orthodoxe Kirche verliert Teile des Höhlenklosters

