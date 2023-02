SpaceX schränkt Nutzung von Starlink-Netzwerken für Drohnen in Ukraine ein

Das US-Unternehmen SpaceX hat die Nutzung der Starlink-Satelliten zur Steuerung von Drohnen über der Ukraine eingeschränkt, teilte Firmenchefin Gwynne Shotwell mit. Die Starlink-Netzwerke seien nie dazu gedacht gewesen, "in eine Waffe umgewandelt zu werden".

Quelle: Gettyimages.ru © Ashley Chan/SOPA Images/LightRocket

Das US-amerikanische Raumfahrt- und Telekommunikationsunternehmen SpaceX hat Maßnahmen ergriffen, um das ukrainische Militär daran zu hindern, den Starlink-Satelliten-Internetdienst zur Steuerung von Drohnen im Kampfgebiet zu nutzen, teilte die Präsidentin von SpaceX am Mittwoch auf einer Konferenz in Washington, D.C. mit. Laut der Nachrichtenagentur Reuters soll Gwynne Shotwell betont haben, dass die Starlink-Netzwerke nie dazu gedacht waren, "in eine Waffe umgewandelt zu werden". Shotwell sagte: "Die Ukraine hat es jedoch auf eine Art und Weise ausgenutzt, die nicht beabsichtigt und nicht Teil einer Vereinbarung war." Dabei betonte Shotwell, dass das ukrainische Militär den Starlink-Dienst zur Steuerung von Drohnen genutzt habe, um Stellungen der russischen Armee aufzudecken, unter Fernbeschuss zu nehmen und Bomben abzuwerfen. Analyse Elon Musk in Krieg und Frieden – SpaceX, der Tiefe Staat und der Ukraine-Krieg In Bezug auf die Nutzung der Starlink-Dienste durch die Ukraine zur Steuerung von Drohnen sagte Shotwell, dass das Unternehmen über Möglichkeiten verfüge, eine solche Nutzung von Internetsystemen einzuschränken, was es auch getan habe. Sie erklärte jedoch nicht genau, welche Maßnahmen das Unternehmen ergriffen hat. Die Firmenchefin fügte hinzu, dass die Nutzung von Starlink-Netzwerken für ukrainische Drohnen zu militärischen Zwecken nicht durch die Vereinbarung zwischen Kiew und SpaceX abgedeckt sei. Starlink-Netzwerke seien für humanitäre Zwecke gedacht, wobei Krankenhäuser, Banken und von dem Konflikt betroffene Familien den Breitband-Internetzugang erhalten haben sollen. Das Unternehmen sei sich bewusst, dass das ukrainische Militär Starlink-Netzwerke für ihre Kommunikation nutze, und "das sei in Ordnung", sagte Shotwell. Sie fügte hinzu: "Es war aber nie unsere Absicht, dass sie sie für offensive Zwecke nutzen." SpaceX hatte privat Lkw-Ladungen von Starlink-Terminals in die Ukraine geliefert. Dies hatte es den Kommandostellen des Landes ermöglicht, zu kommunizieren, indem sie mit den fast 4.000 Satelliten verbunden worden waren. Die USA und Frankreich bezahlten dabei zusätzlich zu den von SpaceX privat finanzierten Lieferungen weitere Starlink-Terminals. Mehr zu Thema - "Starlink ist von entscheidender Bedeutung" – Kiew über Kooperation mit Elon Musk

