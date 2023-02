DVR: Ukrainische Truppen erschießen polnische Söldner in Ugledar

Jan Gagin, Berater des amtierenden Chefs der Donezker Volksrepublik, berichtet über zunehmende Konfrontationen zwischen ukrainischen und polnischen Einheiten. In Ugledar soll es sogar möglicherweise zu Erschießungen polnischer Söldner durch ukrainische Soldaten gekommen sein.

Quelle: AFP © ANATOLII STEPANOV

Ukrainische Truppen sollen in Ugledar eine Gruppe polnischer Söldner erschossen haben. Dies berichtet Jan Gagin, ein Militärexperte und Berater des amtierenden Chefs der Donezker Volksrepublik (DVR). Die Nachrichtenagentur TASS zitiert ihn wörtlich: "Nach unseren Angaben haben ukrainische Einheiten in der Nacht von Sonntag auf Montag in Ugledar eine Gruppe ausländischer Soldaten, vermutlich Polen, erschossen. Die Konfrontationen zwischen ukrainischen und polnischen Einheiten haben in den vergangenen Wochen zugenommen. Dies geht aus nachrichtendienstlichen Daten hervor, einschließlich abgefangener Funksprüche." Puschilin: Ukraine setzt bei Artjomowsk und Ugledar chemische Waffen ein Gagin fügte hinzu, dass mehrere Kriegsgefangene, die in den vergangenen Tagen nahe Ugledar festgehalten wurden, ebenfalls von schweren Konflikten zwischen polnischen Söldnern und ukrainischen Soldaten berichteten. Im Januar wurde berichtet, dass die Ordnungskräfte der Donezker Volksrepublik Funkgespräche zwischen ukrainischen Soldaten und polnischen Söldnern in Richtung Gorlowka abgefangen hatten. Bereits im November 2022 wies Andrei Marotschko, Oberstleutnant der Lugansker Volksmiliz a.D., darauf hin, dass die Meinungsverschiedenheiten zwischen dem ukrainischen Militär und polnischen Söldnern zunehmen, was manchmal in Kämpfen und sogar Schießereien eskaliert. Mehr zum Thema - Wagner-Chef Prigoschin: Heftige Kämpfe um jedes Haus und jede Straße in Artjomowsk

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.