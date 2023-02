Die USA kündigen neues Hilfspaket in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar für die Ukraine an

Das Pentagon hat ein neues Hilfspaket für Kiew angekündigt, das aus zwei Teilen besteht. Aus dem ersten Teil wird Kiew Ausrüstung und Munition aus den Reserven des Pentagons erhalten, während aus dem zweiten Teil Waffen gekauft und dann an die Ukraine geliefert werden.

Quelle: Gettyimages.ru © Yasin Ozturk/Anadolu Agency

Die USA haben der Ukraine ein neues Militärhilfepaket im Wert von über zwei Milliarden US-Dollar zur Verfügung gestellt, das GLSDB-Raketen (Ground Launched Small Diameter Bomb) mit einer Reichweite von über 150 Kilometer, Hawk-Boden-Luft-Raketensysteme und Puma-Drohnen umfasst, teilt Inside Defence unter Berufung auf einen Bericht des Pentagon mit. CNN schrieb, dass sich der Gesamtbetrag der Hilfe auf 2,17 Milliarden US-Dollar beläuft, wovon 425 Millionen US-Dollar für den Transfer von Waffen aus dem Bestand des Pentagons und 1,75 Milliarden US-Dollar für den Kauf neuer Waffen verwendet werden sollen. Kiew werde aus den Beständen des Pentagons beliefert: Munition für HIMARS-Mehrfachraketen-Systeme;

155- und 120 Millimeter Geschosse;

250 Javelin-Panzerabwehrraketensysteme;

großkalibrige Maschinengewehre;

181 gepanzerte Fahrzeuge mit verbessertem Minenschutz;

2.000 Panzerabwehrraketen;

Claymore Antipersonenminen;

Feldausrüstung;

Weitere Lieferungen umfassen GLSDB-Raketen mit einer Reichweite von 150 Kilometer, Hawk-Boden-Luft-Raketensysteme, Puma-Drohnen sowie verschiedene Radargeräte, Ersatzteile, medizinisches Material usw. Ein Sprecher des russischen Präsidenten äußerte sich zur Aufnahme von GLSDB-Raketen in das US-Hilfspaket für die Ukraine und rief dazu auf, die Erklärung von Wladimir Putin nicht zu vergessen, die er in Wolgograd anlässlich der Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Sieges in der Schlacht von Stalingrad abgegeben hatte. Der russische Staatschef hatte daraufhin gesagt, dass Moskau denjenigen, die Kiew mit Waffen beliefern, "etwas zu sagen" habe. Putin betonte: "Diejenigen, die Russland auf dem Schlachtfeld besiegen wollen, sind sich offenbar nicht bewusst, dass ein moderner Krieg gegen Russland für sie völlig anders verlaufen würde. Wir haben etwas, womit wir antworten können, und das wäre nicht nur auf den Einsatz von gepanzerten Fahrzeugen beschränkt, das muss jedem klar sein." Putin warnt Westen: Russland wird auf Bedrohungen reagieren – und das nicht nur mit Panzern Wie CNN berichtete, hat die US-Militärhilfe für die Ukraine seit Februar 2022 bereits mehr als 29 Milliarden US-Dollar und seit 2014 mehr als 32 Milliarden US-Dollar betragen. Dies sei das 31. Mal, dass Kiew Waffen aus Pentagon-Beständen erhält. Zuvor hatte Washington nach den europäischen Verbündeten der Ukraine die Lieferung von Panzern an die Ukraine angekündigt. Auf US-amerikanischer Seite werden dies Abrams-Panzer sein. Deutschland, Polen und andere Länder beabsichtigen, Leopard-Panzer nach Kiew zu liefern. Insgesamt werde die Ukraine über 300 Panzer erhalten, behauptete der ukrainische Botschafter in Frankreich, Wadim Omeltschenko. Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij sagte, nachdem der Westen der Lieferung von Panzern an die Ukraine zugestimmt hatte, dass Kiews "Traum" jetzt Flugzeuge und Langstreckenraketen seien. Die russischen Behörden kritisieren westliche Länder für die Lieferung von Waffen und militärischer Ausrüstung an die Ukraine. Moskau ist der Ansicht, dass dies zu einer Verlängerung des Konflikts führt, aber die Aufgaben, die dem russischen Militär gestellt werden, werden trotzdem erfüllt. Mehr zum Thema - Französischer Verteidigungsminister: Lieferungen von Militärjets an Kiew sind kein Tabu

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.