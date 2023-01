Begleitschiff der "Admiral Gorschkow" rettet Franzosen aus Seenot im Atlantik

Die Mannschaft des russischen Tankerschiffs "Kama", das aktuell die "Admiral Gorschkow" auf ihrer Mission im Atlantik begleitet, hat einen Franzosen und dessen Hund von einer in Seenot geratenen Jacht gerettet. Das meldet am Mittwoch das Verteidigungsministerium in Moskau.

Quelle: Sputnik © Pawel Lwow / RIA Nowosti

Der Kriegsschiffsverband der russischen Nordflotte, der aktuell mit der raketentragenden Fregatte "Admiral Gorschkow" zur US-Küste unterwegs ist, hat einen französischen Staatsangehörigen von einer im Atlantischen Ozean in Seenot geratenen Jacht gerettet. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Presseerklärung des Verteidigungsministeriums in Moskau hervor. Analyse Pepe Escobar: 2023 – Willkommen beim Neuen Großen Spiel! Die Besatzung des mittelgroßen Tankers "Kama", der zum besagten Kriegsschiffsverband gehört und sich gerade im Mittelatlantik befindet, empfing am Dienstag das Notsignal einer in Seenot geratenen Jacht. Um der Besatzung zu helfen, wich das Tankschiff von seiner Route ab und steuerte die Unfallstelle an. Ein Rettungsteam ging an Bord der Jacht und holte einen Mann sowie seine persönlichen Sachen und einen Hund an Bord des russischen Tankers. Bei dem Geretteten handelte es sich um den französischen Staatsangehörigen Lucas Monteux, der allein im Atlantik unterwegs war. Während des Sturms versagte die Ruderanlage der Jacht und Wasser strömte ein. Nach einem erfolglosen Versuch, die Störung zu beheben, setzte der Franzose einen Notruf ab. An Bord des Tankers "Kama" wurde dem geretteten Reisenden Erste Hilfe zuteil. Auf seinen Wunsch hin wird er zum nächstgelegenen Hafen gebracht. Admiral Nikolaj Jewmenow, Oberbefehlshaber der russischen Marine, dankte der Besatzung der Kriegsschiffe der Nordflotte und der Besatzung der "Kama" für ihr professionelles Handeln bei der Hilfeleistung für die in Seenot geratene Jacht. Mehr zum Thema – "Admiral Gorschkow" operiert im Atlantik – Abschuss von Hyperschallrakete als Signal an die NATO

