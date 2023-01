Russisches Militär: 14 Tote nach ukrainischer HIMARS-Attacke auf Krankenhaus in LVR

Bei einem Luftangriff der ukrainischen Streitkräfte auf ein Krankenhaus in der Volksrepublik Lugansk wurden nach Angaben des russischen Militärressorts 14 Menschen getötet. Weitere 24 wurden verletzt. Dabei soll der US-Mehrfachraketenwerfer HIMARS eingesetzt worden sein.

Im Donbass ist wieder ein Blutbad angerichtet worden: Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurde von den ukrainischen Artilleristen erneut eine zivile Einrichtung angegriffen. Diesmal handelt es sich um ein Krankenhaus in der Siedlung Nowoaidar in der Volksrepublik Lugansk, wo sowohl Zivilisten als auch Militärangehörige behandelt wurden. Das russische Militärressort erklärte diesbezüglich: "Beim Einschlag von Raketen mit hochexplosiven Splitterköpfen in das Gebäude wurden 14 Patienten getötet und 24 Krankenhauspatienten und medizinisches Personal unterschiedlich schwer verwundet." Ferner präzisierte das russische Militär, dass die ukrainischen Streitkräfte für die Attacke den Mehrfachraketenwerfer aus US-Produktion HIMARS eingesetzt hätten. Der Angriff erfolgte am 28. Januar gegen 7.30 Uhr Ortszeit und wurde von der russischen militärischen Behörde als "ein eindeutig schweres Kriegsverbrechen des Kiewer Regimes" angeprangert. Weiter hieß es: "Alle, die an der Planung und Ausführung dieses Verbrechens beteiligt waren, werden gefunden und zur Rechenschaft gezogen." Der russische Kriegsberichterstatter Alexander Koz veröffentlichte ein einschlägiges Video, auf dem die Folgen des Beschusses anschaulich demonstriert werden. Zuvor hatte die Vertretung der Volksrepublik Lugansk dem Gemeinsamen Zentrum für die Kontrolle und Koordinierung ukrainischer Kriegsverbrechen über den Beschuss durch ukrainische Streitkräfte berichtet. Demonstranten empört über Panzerlieferung: "Haben wir überhaupt nichts aus der Geschichte gelernt?" Die Einrichtung teilte später mit, dass vier Raketen vom Typ M31 GMLRS abgefeuert worden seien. Diese werden für MLRS- und HIMARS-Mehrfachraketenwerfer verwendet. Neben dem Krankenhaus von Nowoaidar seien auch sechs einstöckige Wohngebäude beschädigt worden, hieß es. Am 28. Januar erklärte die LVR, dass überdies ein Getreidespeicher und weitere zwei landwirtschaftliche Gebäude im Dorf Nowoalexandrowka durch den Beschuss der ukrainischen Streitkräfte beschädigt worden seien. Der Angriff sei auch mit HIMARS durchgeführt worden – das ukrainische Militär habe drei Raketen abgefeuert, so die Behörden der Republik. Ebenfalls am Samstag hätten die ukrainischen Truppen eine medizinische Einrichtung in der Stadt Nowaja Kachowka unter Feuer genommen, wie ein Vertreter des regionalen Rettungsdienstes vom Gebiet Cherson mitteilte. Das Mauerwerk sei heruntergefallen, und einige der Fenster seien zerbrochen. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Mehr zum Thema - "Washington zerstört Weltfrieden" – Schwester des nordkoreanischen Oberhaupts über Ukraine-Krieg

