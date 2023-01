Kreml und Trump einig: USA könnten den Konflikt in der Ukraine schnell beenden

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow stimmte mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump überein, dass die USA den Ukraine-Konflikt innerhalb von 24 Stunden beilegen könnten, wenn sie dies wollten. Peskow fügte hinzu, dass Biden stattdessen den Weg der Eskalation wähle.

Quelle: Gettyimages.ru © Kyle Mazza/Anadolu Agency

Die Meinung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump über die Fähigkeit der USA, den Konflikt in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden zu beenden, sei nicht weit von der Wahrheit entfernt. Der derzeitige US-Präsident habe eine solche Fähigkeit, entscheide sich aber für die Lieferung von Waffen. Dies erklärte der russische Präsidentensprecher und offizielle Sprecher des Kremls, Dmitri Peskow. Er sagte: "Alles, was Washington tun müsste, ist eine entsprechende Anweisung an das Kiewer Regime zu geben – und all dies kann beendet werden. Natürlich nicht in ein oder zwei Tagen. Doch der Schlüssel zum Kiewer Regime liegt weitgehend in den Händen Washingtons. Gleichzeitig sehen wir jetzt, dass der derzeitige Leiter des Weißen Hauses diesen Schlüssel nicht benutzen will." Zu Trumps Warnungen vor der Gefahr einer nuklearen Eskalation des Konflikts räumte Peskow ein, dass man ihm zustimmen könne, dass die Spannungen tatsächlich zunehmen. Er brachte diese Dynamik in erster Linie mit der westlichen Lieferung von Panzern und anderen Waffen an die Ukraine in Verbindung sowie mit "der anhaltenden Diskussion über die Luftwaffenkomponente". John Bolton tadelt NATO-Mitgliedsländer in Bezug auf Ukraine Trump hatte sich in der Vergangenheit widersprüchlich zu den Kämpfen in der Ukraine geäußert. Im März letzten Jahres sagte der ehemalige US-Präsident, dass die ukrainische Armee dank der von ihm gelieferten Waffen, die die Ukrainer so gut eingesetzt hätten, erfolgreich kämpfe. Dann fügte Trump hinzu, dass es ein Abkommen mit Russland geben sollte, aber dass Moskau Washington nach seinem Ausscheiden aus dem Amt nicht respektiert habe. Nachdem die USA angekündigt hatten, Abrams-Panzer an die Ukraine zu übergeben, sprach sich der ehemalige Präsident jedoch gegen eine solche Entscheidung aus. Er erklärte: "Erst Panzer, dann Atomwaffen. Beenden Sie diesen irrsinnigen Krieg jetzt. Es ist so einfach zu machen." Im November letzten Jahres wies Trump auf die Notwendigkeit hin, mit Russland auszukommen, da Moskau über "1.332 verfluchte Atomsprengköpfe" verfüge. Die Entscheidung, Abrams-Panzer an die Ukraine zu liefern, traf das Weiße Haus Ende Januar aufgrund der aktuellen Konfliktsituation. US-Präsident Joe Biden wies darauf hin, dass Kiew "die kampfbereitesten Panzer der Welt" erhalten werde und daher so bald wie möglich mit der Ausbildung des ukrainischen Militärs beginnen und die notwendige Ausrüstung liefern werde, da die Wartung der Ausrüstung sehr komplex sei. Experten, die von der US-Zeitschrift Newsweek befragt wurden, verglichen den Abrams wegen seines Treibstoffverbrauchs mit einem "Treibstofffresser" und stellten fest, dass seine Kampfkraft, Panzerung und Geschwindigkeit den Panzer zum "König des Schlachtfelds" machen. Die russischen Behörden kritisierten die Lieferung von Waffen und militärischer Ausrüstung an die Ukraine. Sie erklärten, der Westen verlängere damit nur den Konflikt. Mehr zum Thema - US-Oberst und Ex-Pentagon-Berater Macgregor: Artjomowsk wird bald fallen

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.