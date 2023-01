Selenskij über Putin: Er ist für mich ein Niemand

Der Präsident der Ukraine Wladimir Selenskij hat im Interview mit dem britischen TV-Sender SkyNews Friedensgespräche mit Russland für unmöglich erklärt. Russlands Präsident Wladimir Putin bezeichnete er respektlos als einen Niemand, der keinen Frieden will.

Quelle: AFP © YURIY DYACHYSHYN

Wladimir Selenskij, der Präsident der Ukraine, hat in einem Exklusivinterview mit dem britischen TV-Sender SkyNews über den Ukraine-Konflikt, mögliche Friedensgespräche und Russlands Präsidenten Wladimir Putin gesprochen. Insgesamt hält der ukrainische Staatschef Friedensgespräche für nicht möglich. Er sei nicht daran interessiert, mit Putin überhaupt zusammenzutreffen. Seiner Meinung nach ist bereits bei den Treffen im Normandie-Format klar geworden, dass Putin das eine sage und das andere tue. Darüber hinaus ist Selenskij zufolge nicht zu verstehen, wer in Russland eigentlich Entscheidungen treffe. Putin selbst soll in einer Informationsblase leben und nicht wirklich wissen, was auf dem Schlachtfeld passiert. "Was ist er jetzt? Nach dem Beginn der groß angelegten Invasion ist er für mich ein Niemand."

Trotzdem betont Selenskij, dass Russland keine Gespräche wolle, weil Putin so entschieden habe. Das sei auch bereits vor der Eskalation so gewesen. "Er will keine Verhandlungen, weil er keinen Frieden will.” Kreml bevorzugt "Schwächlinge" am Verhandlungstisch: Kuleba gibt Westen Tipps für Umgang mit Moskau Die russischen Behörden betonen wiederholt, dass Moskau sich nie geweigert hat, im Rahmen des Ukraine-Konflikts mit Kiew zu verhandeln. Vor Kurzem hatte Russlands Außenminister Sergei Lawrow bei seinem Besuch in Südafrika erneut auf Russlands Position verwiesen und erörtert, die Ukraine könne durch Vermittler ihre Vorstellungen über die Lösung des Konflikts erläutern. Außerdem erinnerte der Minister daran, dass Selenskij sich mit seiner Anordnung vom Mai 2022 jegliche Friedensgespräche mit Russland verboten habe, solange Putin das Präsidentenamt ausübe. Mehr zum Thema - Lawrow: Der Westen will alles Russische in der Ukraine vernichten

