Europas Rüstungsindustrie ist auf Russlands Eisenbahn angewiesen

Ob die Ukraine moderne Panzer bekommt oder nicht, beschäftigt weiterhin die Unterstützer Kiews. Doch es wird kaum darüber gesprochen, dass die Materialien für die Herstellung solcher und anderer Waffen auch auf Bahngleisen durch Russland transportiert werden.

Quelle: Legion-media.ru

Russland liegt im Zentrum einer Eisenbahnfrachtroute, die westliche Waffenhersteller mit einem ständigen Nachschub an Metallen versorgt, die zur Herstellung von Mikrochips, Elektronik und Munition für moderne Waffen benötigt werden. Die meisten der sogenannten Seltenen Erden werden in China abgebaut. Russian Railways JSC und andere Transportunternehmen befördern immer mehr wichtige Metalle, die für die europäische Rüstungsindustrie benötigt werden. Analyse Russlands kolossaler Vorsprung im Kampf um die Arktis Laut Daten der Europäischen Union, die Bloomberg News vorliegen, stieg die Menge chinesischer Metalle der Seltenen Erden, die mit Zügen durch Russland transportiert wurden, in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres auf 36.074 Tonnen – mehr als doppelt so viel wie im gesamten Jahr 2021. Der Wert dieses Handels stieg bis September um mehr als ein Fünftel auf 377 Millionen EUR. "Es ist erstaunlich, dass diese Lieferkette trotz aller Sanktionen immer noch funktioniert", sagte Michael Wurmser, der Gründer des anglo-norwegischen Unternehmens Norge Mining Ltd. gegenüber Bloomberg News. Er fügte hinzu: "Das unterstreicht die Bedeutung dieser Seltenen Erden und zeigt, wie sehr wir auf sie angewiesen sind." In China abgebaute Seltene Erden wie Lanthan werden von westlichen Waffenherstellern häufig für panzerbrechende Munition verwendet. Der größte Teil der europäischen Nachfrage nach Wolfram – einem Schwermetall, das für Panzerabwehrwaffen unter anderem von der Rheinmetall AG verwendet wird – wird von China gedeckt. Der Konflikt in der Ukraine hat die Abhängigkeit Europas von Russlands Eisenbahnen und Korridoren für den Handel mit China deutlich gemacht, so eine Einschätzung der EU, über die Bloomberg News berichtet hatte. Was, wenn Moskau die Route blockiert? Obwohl das Volumen nur 3 bis 4 Prozent des gesamten Warenhandels zwischen China und der EU und nur einen Bruchteil der Seefracht ausmacht, können Bahntransporte die Lieferzeiten um Wochen verkürzen. Es dauert nur 16 Tage, bis ein Güterzug von Wuhan (China) aus Russland durchquert und in Duisburg (Deutschland) ankommt. Eine Seefracht von Asien nach Nordeuropa kann doppelt so lange dauern. Obwohl der Wert der Waren, die über die Eisenbahnlinien transportiert werden, nur einen Bruchteil der gesamten Handelsbeziehungen zwischen der EU und China ausmacht, könnte Russland die Kosten und Herausforderungen für europäische Importeure erhöhen, wenn Moskau die 15 Zugwaggons pro Tag blockieren würde, die normalerweise die Strecke passieren. Ein unterbrochener Zugang zu den chinesischen Wolfram-Minen, auf die mehr als 83 Prozent der Weltproduktion entfallen, könnte die westlichen Volkswirtschaften besonders anfällig machen. Das Metall ist für eine Reihe von Produkten – von Batterien über Magnete hin zu Mikrochips – von entscheidender Bedeutung, und China und Russland kontrollieren zusammen fast zwei Drittel der festgestellten Reserven. Mehr zum Thema – Westliche Forscher fordern Wiederaufnahme der Zusammenarbeit mit Russland

