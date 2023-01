Kissinger fordert mehr Verständigung zwischen USA und China

Der erfahrene US-Diplomat und Außenpolitik-Experte mahnte ein besseres Verständnis zwischen den beiden Supermächten an. Nur so könne weltweit der Frieden gesichert werden. Die Unterschiede zwischen den Staaten müssten von beiden Seiten respektiert werden.

Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger hat erklärt, dass die Vereinigten Staaten und China einander "besser verstehen" und eine Beziehung pflegen müssten, die mit Frieden und Fortschritt in der Welt besser vereinbar sei, wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua erklärte.

Die Tatsache, dass führende Vertreter beider Länder kürzlich in Bali zusammentrafen und die Absicht bekundeten, den besorgniserregenden Trend in den bilateralen Beziehungen umzukehren, sei ein gutes Zeichen, so Kissinger während seiner Videoansprache bei der jährlichen Neujahrsgala der chinesischen Außenhandelskammer in den USA am Mittwochabend in New York.

Der erfahrene Diplomat sagte, er begrüße "die Entscheidungen, die getroffen wurden, um den Dialog in so vielen Bereichen zu fördern", und fügte hinzu, dass China eine Reihe praktischer Schritte in diese Richtung unternommen habe. "Jede Nation muss die andere besser verstehen", sagte der 99-jährige erfahrene Diplomat und Stratege, der unter zwei US-Präsidenten, Richard Nixon und Gerald Ford, diente, und fuhr fort:

"Wenn wir zusammenarbeiten, können wir Großes erreichen, nicht nur für unsere Länder, sondern auch für die Menschheit."

Er wies darauf hin, dass China und die Vereinigten Staaten unterschiedliche Auffassungen von Kultur und gesellschaftlichem Verhalten hätten, was von beiden Seiten verstanden werden müsse.

Kissinger betonte auch, wie wichtig es sei, "intellektuelle, politische und historische Visionen" zu nutzen, um die gewünschten Beziehungen zu erreichen, und fügte hinzu, er habe die "Hoffnung und Erwartung, dass dieser Prozess zu den Ergebnissen führen wird, die die Menschen in der ganzen Welt erwarten".

Kissinger wurde auf der Veranstaltung am Mittwoch mit dem "Lifetime Achievement Award" der chinesischen Außenhandelskammer geehrt, um seine Leistungen als Wegbereiter und lebenslanger Mitwirkender an den Beziehungen zwischen den USA und China zu würdigen.

