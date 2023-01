Umfrage von Elon Musk: "Soll das Weltwirtschaftsforum die Welt kontrollieren?"

Auf Twitter fragte Elon Musk nach dem Interesse der Menschen an einer globalen Vorherrschaft des Weltwirtschaftsforums. 86 Prozent der Umfrage-Teilnehmer stimmten dagegen. An der Abstimmung beteiligten sich bis Mittwoch 2,4 Millionen Menschen.

Quelle: www.globallookpress.com © Alexander Pohl / Keystone Press Agency

Am Freitag endet das diesjährige Weltwirtschaftsforum in Davos. Elon Musk nutzte währenddessen die Gelegenheit, die Menschen nach ihrer Meinung über diese globale Wirtschaftsinstitution zu befragen. Wie viel Macht wollten die Menschen dem WEF zugestehen? Laut der von Musk durchgeführten Twitter-Umfrage, ob das Weltwirtschaftsforum die Welt kontrollieren solle, stimmten 86 Prozent der beteiligten Menschen dagegen. Musk veröffentlichte das Umfrage-Ergebnis am Mittwoch auf seinem Twitter-Konto. "Soll das Weltwirtschaftsforum die Welt kontrollieren?", lautete die Frage. Den Angaben zufolge hätten sich über 2,4 Millionen Menschen an der Abstimmung beteiligt. Mit großer Mehrheit votierten sie dabei gegen eine Weltherrschaft des WEF. Nur 14 Prozent befürworteten eine globale Kontrolle durch die Entscheider beim Weltwirtschaftsforum. The World Economic Forum should control the world — Elon Musk (@elonmusk) January 18, 2023 Mehr zum Thema - Elitäre Parallelgesellschaft: WEF-Treffen 2023 lässt sich durch 5.000 Soldaten beschützen

