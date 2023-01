China mahnt: Dialog einziger realistischer Pfad zu Frieden in der Ukraine

Während im Westen weiterhin über die Möglichkeit diskutiert wird, die Ukraine durch Waffenlieferungen militärisch zu stärken und so einen Siegfrieden zulasten Russlands zu erzwingen, mahnt Peking, dass nur Diplomatie die Möglichkeit von Frieden im aktuellen Konflikt bietet.

Quelle: www.globallookpress.com © Lev Radin/Keystone Press Agency

Der chinesische Gesandte Dai Bing hat am Dienstag erklärt, dass der Dialog der einzige realistische Weg zur Lösung der Ukraine-Krise sei. Dies berichtete die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Als Chinas stellvertretender ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen sagte Dai während einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats zur Situation in der Ukraine: "Dialog und Verhandlungen sind der einzige realistische und gangbare Weg, um die Krise zu lösen. Seit dem Ausbruch der Krise in der Ukraine sind Probleme an allen Fronten aufgetaucht, und die Konfrontationen und Konflikte zwischen Religionen, Kulturen und Gesellschaften haben sich verschärft. Die Verlängerung, Ausweitung und Verkomplizierung der Konflikte ist für beide Seiten nicht mehr zu ertragen." Aggressive Politik "China stoppen, Russland vernichten" wegen Niedergangspanik im Westen Dai fügte hinzu, dass es bei Konflikten und Konfrontationen keinen Gewinner gebe. Sein Land hoffe, dass alle betroffenen Parteien Vernunft und Zurückhaltung üben, den Dialog aufnehmen und sich verpflichten, die gemeinsamen Sicherheitsbedenken mit politischen Mitteln zu lösen. Die internationale Gemeinschaft müsse sich darauf konzentrieren, Friedensgespräche zu fördern, Russland und die Ukraine zu ermutigen, zu Verhandlungen zurückzukehren, und die Bedingungen für einen baldigen Waffenstillstand und die Einstellung der Feindseligkeiten zu schaffen, mahnte er. Weiter warnte er: "Jegliche Aufstachelung zum Hass und das Schüren von Spannungen sollten zurückgewiesen werden. In diesem Prozess sollte die Religion zu einer positiven Kraft werden, die für den Frieden eintritt, die Einheit fördert und den Frieden in den Köpfen der Menschen vor Ort verankert." Zu religiösen Fragen in Konfliktsituationen sagte der Gesandte: "Wir haben gesehen, dass in einigen Konfliktgebieten religiöse Fragen, wenn sie nicht richtig gehandhabt werden, dazu tendieren, Konflikte zu verschärfen, und dass sie nicht dazu beitragen, Hass zu lösen und Versöhnung zu erreichen". Peking habe sich immer dafür eingesetzt, dass die Religions- und Glaubensfreiheit in vollem Umfang geschützt und respektiert wird, dass der Austausch zwischen den Religionen und Glaubensgemeinschaften gestärkt, der gegenseitige Respekt gefördert und der kulturelle Frieden unterstützt wird, um der politischen Auflösung von Konfliktherden positive Impulse zu geben, so der Gesandte. Laut Dai betonten viele Länder auf dem offenen Treffen zur Ukraine, das letzte Woche im Rat stattfand, dass 2023 ein Jahr des Friedens sein sollte, und fügte hinzu: "Dies ist auch Chinas großer Wunsch. China wird weiterhin eine objektive und unparteiische Position einnehmen und mit allen friedliebenden Ländern zusammenarbeiten, um internationale Synergien aufzubauen und eine konstruktive Rolle bei der friedlichen Lösung der Krise in der Ukraine zu spielen." Mehr zum Thema – Chinas neuer Außenminister mahnt Israel: Provokationen gegen Palästinenser müssen beendet werden

