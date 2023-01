Lawrow: Biden bat Putin um ein Treffen der Geheimdienstchefs

Der russische Außenminister Lawrow legte Einzelheiten des letztjährigen Treffens zwischen dem Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes Naryschkin und dem Chef der Central Intelligence Agency Burns dar. Ihm zufolge fand das Treffen nach einer Anfrage Bidens an Putin statt.

Quelle: Sputnik © Jewgeni Bijatow

Das Treffen zwischen dem Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes (SWR), Sergei Naryschkin, und dem Chef der Central Intelligence Agency (CIA), William Burns, fand im vergangenen Jahr auf Ersuchen von US-Präsident Joe Biden an den russischen Präsidenten Wladimir Putin statt. Dies erklärte der russische Außenminister Sergei Lawrow am Mittwoch auf einer Pressekonferenz zu den Ergebnissen der russischen Diplomatie im Jahr 2022. Er sagte: "Biden bat Putin um ein Treffen zwischen Naryschkin und Burns – das Treffen fand statt. Ja, es war sehr ernsthaft und nützlich, auch wenn es keinen Durchbruch gebracht hat." Der russische Außenminister erklärte, Russland werde auf jeden ernsthaften Vorschlag der USA ausdrücklich reagieren. Lawrow präzisierte: "Der Dialog selbst, ein ernsthafter Dialog, kein Treffen, um jemanden aller Todsünden zu beschuldigen, sondern ein ernsthaftes Gespräch mit gegenseitigem Respekt ist immer nützlich. Es liegt also nicht an uns." Das Treffen zwischen den Leitern des SWR und der CIA fand am 14. November 2022 in Ankara in der Zentrale des türkischen Geheimdienstes statt. Laut Lawrow hatten die Vereinigten Staaten darauf bestanden, dass der Kommunikationskanal zwischen Burns und Naryschkin vertraulich sei, aber bei der Ankunft der US-amerikanischen Delegation in Ankara seien die Informationen sofort durchgesickert. Mehr zum Thema - Medien: Russland und USA führen Gespräche in Ankara

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.