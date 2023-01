Britische Krankenschwesterngewerkschaft kündigt zweitägigen Streik an

Die größte britische Krankenschwesterngewerkschaft tritt wegen niedriger Löhne und Personalmangels in den Streik. Der Gewerkschaft zufolge mangelt es in den Krankenhäusern so sehr an medizinischem Personal, dass "Menschen sterben", ohne angemessen versorgt zu werden.

Quelle: Gettyimages.ru © Andrew Aitchison

Für den 18. und 19. Januar wurde im Vereinigten Königreich ein Streik der Mitglieder des Royal College of Nursing (RCN), der nationalen Gewerkschaft der Krankenschwestern, angekündigt. Das Pflegepersonal von 55 territorialen Abteilungen des britischen Gesundheitsministeriums, des National Health Service (NHS), wird landesweit wegen niedriger Gehälter und hoher Arbeitsbelastung streiken, heißt es in einer Erklärung auf der Webseite der Organisation. Die Gewerkschaft erklärt, dass der Streik dem Gesundheitsdienst helfen soll, mit dem chronischen Personalmangel fertig zu werden und das dringend benötigte Pflegepersonal einzustellen und zu halten. Der Generalsekretär und Vorstandsvorsitzende der Gewerkschaft, Pat Cullen, sagte in der Erklärung: "Die Menschen sterben nicht, weil die Krankenschwestern streiken. Die Krankenschwestern streiken, weil Menschen sterben. So schlecht steht es um den NHS. Es ist an der Zeit, dass der Premierminister den Kampf um die NHS-Zukunft führen muss." Er sagte, der Mangel an Pflegepersonal in britischen Krankenhäusern sei so groß, dass es nicht noch schlimmer werden darf. Cullen erklärte: "Das medizinische Personal muss fair bezahlt werden, um etwas zu bewirken und freie Stellen zu besetzen, damit die Öffentlichkeit die medizinische Versorgung erhält, die sie verdient." "Pro Woche sterben 500 Menschen" – Verband kritisiert britische Notfallmedizin Die Gewerkschaft des Royal College of Nursing wurde im Jahr 1981 gegründet. Die Organisation bezeichnet sich selbst als den größten Berufsverband für Pflegepersonal der Welt und hat landesweit fast eine halbe Million Mitglieder. Nach Angaben der BBC vertritt die Gewerkschaft zwei Drittel des medizinischen Personals im Vereinigten Königreich. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Krankenschwestern und -pfleger warnte außerdem, dass der derzeitige Streik des Pflegepersonals eine "bescheidene Eskalation" sei, bevor es in weniger als drei Wochen zu einer Welle von Streiks komme. Wenn die Regierung und die Gewerkschaft bis Ende Januar keine Einigung erzielen, werden 73 britische Gesundheitsdienste und alle bis auf einen in Wales am 6. und 7. Februar in den Streik treten, verspricht der RCN. In Schottland wurde der Streik vorübergehend ausgesetzt, da die Gewerkschaft mit den lokalen Behörden verhandelt. Die erste Streikwelle der Krankenschwestern und -pfleger fand im Dezember 2022 statt und wurde von der Gewerkschaft als "größter Streik in der Geschichte der Organisation" bezeichnet. Damals streikten Krankenschwestern, Krankenpfleger, Hebammen und anderes Pflegepersonal in 44 NHS-Einheiten in England, Nordirland und Wales – bis zu 100.000 Menschen –, berichtete der RCN. Massive Streikwelle im Gesundheitswesen legt Großbritannien lahm Zuvor war der Gewerkschaftsvorsitzende Pat Cullen mit dem britischen Gesundheitsminister Steve Barclay zusammengetroffen, um eine Lohnerhöhung auszuhandeln. Laut Cullen wurde ihm gesagt, es gäbe "kein zusätzliches Geld". Nach Angaben von Sky News hatte die Gewerkschaft eine Lohnerhöhung von fünf Prozent über der Inflationsrate (bzw. 19 Prozent insgesamt) gefordert, obwohl die Gewerkschaftsführung ein niedrigeres Angebot akzeptierte. Das Gehaltsprüfungsgremium des britischen Gesundheitsdienstes (PRB) hat eine Gehaltserhöhung empfohlen, die unter der Inflationsrate liegt – etwa vier Prozent oder 1.400 Pfund Sterling (1.580 Euro). In einer Erklärung auf der Webseite der Gewerkschaft heißt es: "Wir hatten gehofft, dass diese Streiks die britische Regierung dazu zwingen würden, formelle Verhandlungen mit der Gewerkschaft über Löhne aufzunehmen, die unter der Inflationsrate liegen. Aber die Regierung und der NHS haben sich bisher geweigert, ernsthaft zu verhandeln, und haben Streiks vorgezogen." Nach Angaben des NHS lag das Durchschnittsgehalt einer Krankenschwester in Großbritannien im März 2021 bei 34.000 Pfund Sterling (38.400 Euro) pro Jahr. Nach Angaben der Regierung wurde dieser Betrag bis März 2022 auf 35.600 Pfund Sterling (40.200 Euro) erhöht, und die Krankenschwestern erhielten dann einen Zuschlag von 1.400 Pfund Sterling (1.580 Euro). Das Durchschnittsgehalt im Vereinigten Königreich lag bei 39.900 Pfund Sterling (45.000 Euro) pro Jahr, der Median bei 33.000 Pfund Sterling (37.300 Euro). Gleichzeitig werden mehr als 42 Prozent der Krankenschwestern und -pfleger in der niedrigsten Besoldungsgruppe bezahlt – 27.000 bis 32.900 Pfund Sterling pro Jahr (30.500 bis 37.200 Euro), berichtete die BBC. Mehr zum Thema - "Drei Prozent sind nicht genug" – Sozialarbeiter in London streiken für Lohnerhöhungen

