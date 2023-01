Peskow: Britische Panzer "werden brennen, genau wie die anderen"

Die Lieferung britischer Panzer an Kiew könnte die Kampfhandlungen in die Länge ziehen, aber nicht verändern, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag. Ihm zufolge werden "diese Panzer weiter brennen, genau wie die anderen".

Europäische Länder, die Kiew derzeit neue Waffenlieferungen versprechen, werden die Lage am Schlachtfeld nicht ändern können, meinte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag. Er sagte zu Journalisten:

"Großbritannien und andere europäische Länder wie Polen, die über ihre Absichten sprechen, eine neue Lieferrunde mit neuer, technologisch fortschrittlicherer militärischer Ausrüstung für die Ukraine zu organisieren, können die Lage vor Ort nicht ändern. Sie müssen es verstehen."

Die Lieferungen würden die gesamte Situation in die Länge ziehen und dem ukrainischen Staat noch mehr Probleme bereiten, fügte er hinzu. Laut Peskow werde die Ukraine "als ein Werkzeug zur Erreichung ihrer antirussischen Ziele" benutzt.

"Die militärische Sonderoperation wird fortgesetzt. Diese Panzer brennen und werden weiter brennen, genau wie die anderen."

Großbritannien will Kiew demnächst 14 Kampfpanzer vom Typ Challenger 2 zur Verfügung stellen, teilte die Regierung in London am Wochenende mit. Premierminister Rishi Sunak will "Verbündete ermutigen", ihre für 2023 geplante Unterstützung für die Ukraine "sobald wie möglich auf den Weg zu bringen, um maximale Wirkung zu erzielen". Zudem stellte London der Ukraine Panzerhaubitzen vom Typ AS90 in Aussicht. Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij dankte Sunak für die Entscheidung, "die uns nicht nur auf dem Schlachtfeld stärken wird, sondern auch das richtige Signal an unsere anderen Partner senden wird".

Peskow wies außerdem die Schuld für die vielen Todesopfer nach dem Einschlag einer Rakete in einem Wohnhaus in der Stadt Dnjepropetrowsk zurück. "Russlands Streitkräfte greifen keine Wohngebäude oder Objekte der sozialen Infrastruktur an", sagte er. Der Angriff war der folgenreichste von mehreren russischen Angriffen am Wochenende. Die ukrainischen Behörden meldeten bis Montagmittag den Tod von 40 Menschen, darunter drei Kindern.

