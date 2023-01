Ankara fordert von USA Bewahrung des Gleichgewichts in Beziehungen zu Türkei und Griechenland

Vor dem bevorstehenden Besuch mit seinem US-Amtskollegen in Washington hat der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu die USA aufgefordert, das Gleichgewicht in deren Beziehungen zur Türkei und Griechenland weiterhin zu wahren.

Quelle: AFP © Adem Altan

Die USA sollten darauf achten, ihre Beziehungen zwischen Ankara und Athen ausgewogen zu halten, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Außenministerin von Bosnien-Herzegowina, Bisera Turković, in der Hauptstadt Ankara. Meinung Westen setzt Türkei unter Druck: Konfrontation mit Russland oder aufgerüstetes Griechenland Die USA hätten "eine ausgewogene Politik in deren Beziehungen zwischen der Türkei und Griechenland. Ein Verbündeter wie die USA muss darauf achten, dieses Gleichgewicht zu bewahren", sagte Çavuşoğlu unter Bezugnahme auf Medienberichte über den möglichen Verkauf von F-35-Kampfjets durch die USA an Athen. Çavuşoğlu unterstrich, dass sich dieses Gleichgewicht bereits zu verschlechtern begonnen habe, ebenso wie das zwischen den türkischen und griechischen Zyprioten auf Zypern. Nach Angaben von Anadolu Agency betonte der türkische Außenminister trotzdem, dass Ankara nicht daran interessiert sei, "wer welcher Seite Waffen verkauft". Er sagte: "Was für uns zählt, ist unsere Stärke." Vor dem bevorstehenden Besuch in Washington am kommenden Mittwoch erklärte Çavuşoğlu, er werde mit US-Außenminister Antony Blinken das zweite Treffen auf Ministerebene im Rahmen des strategischen Mechanismus zwischen der Türkei und den USA abhalten. In seinen Bemühungen, neue F-16-Kampfjets und Modernisierungspakete zu beschaffen, hat Ankara "in jeder Hinsicht eine Vereinbarung mit der US-Regierung getroffen. Wir erwarten, dass es (im Kongress) ohne Probleme verabschiedet wird". Die Regierung Biden teilte dem Kongress bereits mit, dass sie das 20 Milliarden Dollar schwere F-16-Kampfflugzeug-Geschäft mit der Türkei vorbereitet, obwohl die US-Abgeordneten in der Vergangenheit Einwände erhoben hatten, berichtete Reuters letzte Woche. Die Spannungen zwischen den beiden Staaten wurden durch den Kauf des russischen Raketenabwehrsystems S-400 durch die Türkei verschärft, was Sanktionen der USA auslöste und Ankara von der fünften Generation moderner Kampfjets F-35 ausschloss. Ein neues Gesetz im US-Repräsentantenhaus verlangte die Zusicherung des US-Präsidenten, dass die Flugzeuge nicht für unerlaubte Überflüge über griechisches Territorium eingesetzt werden. Mehr zum Thema – Türkei: Es gibt Alternativen zu US-amerikanischen F-16-Jets

