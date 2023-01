Bosporus gesperrt: Frachtschiff aus Ukraine läuft auf Grund

Ein aus der Ukraine kommendes Schiff ist im Bosporus auf Grund gelaufen. Es handelt sich möglicherweise um einen gemäß dem Getreideabkommen fahrenden Frachter. Spezialschiffe versuchen derzeit, den 142 Meter langen Frachter MKK-1 zu befreien.

© twitter/KEGM

Ein aus der Ukraine kommendes Frachtschiff ist im Bosporus auf Grund gelaufen. Die Meerenge zwischen Schwarzem Meer und Mittelmeer wurde daraufhin vorübergehend gesperrt, wie die türkische Generaldirektion für Küstensicherheit am Montag auf Twitter mitteilte. Spezialschiffe versuchten, den 142 Meter langen Frachter MKK-1 zu befreien, hieß es. Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken Umuryeri’nde karaya oturan MKK-1 isimli 142 m boyundaki dökme yük gemisi için, Kurtarma Uzmanımız, NENE HATUN Gemimiz, KURTARMA-5, 8, 9 Römorkörlerimiz, KEGM-8 Botumuz ivedilikle olay yerine yönlendirildi. pic.twitter.com/LeAC573ZwS — KEGM (@kiyiemniyet) January 16, 2023 Der Vorfall habe sich bei Umuryeri zwischen der zweiten und dritten Brücke über den Bosporus ereignet. Der Frachter fährt unter der Flagge des Inselstaates Palau. Unklar war zunächst, was das Schiff geladen hat und ob es im Rahmen des sogenannten Getreideabkommens unterwegs war. Seit Sommer wird ukrainisches Getreide über das Schwarze Meer und die Meerenge Bosporus exportiert. Ein entsprechendes Abkommen war im Juli unter Vermittlung der Türkei und der UNO vereinbart worden und hatte die monatelange Blockade der ukrainischen Getreideausfuhren infolge des speziellen Militäroperation Russlands in der Ukraine beendet. Mehr zum Thema – Friedensstifter Erdoğan? Da lachen sogar Satanowskis Filzpantoffeln (rt/dpa)

