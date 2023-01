Podoljakas Übersicht zum Ukraine-Krieg: Russlands Sieg in Soledar

Wie der Journalist Juri Podoljaka in seiner Wochenübersicht zum Ukraine-Krieg erklärt, ist das Schicksal des in Soledar verbleibenden ukrainischen Kontingents bereits besiegelt. Russland ist es damit auch erstmals seit Mariupol gelungen, eine größere Gruppierung der ukrainischen bewaffneten Formierungen einzukesseln.

Soledar ist gefallen. Zwar wird das Säubern der Salzminen dieser Stadt im Donbass noch andauern – doch das Schicksal des dort verbleibenden ukrainischen Kontingents ist besiegelt.Zudem ist es Russlands Militär in der Mitte dieser Stadt erstmals seit Mariupol (im Frühling 2022) gelungen, eine größere Gruppierung der ukrainischen bewaffneten Formierungen einzukesseln. "Ich hoffe, sie wird genauso mit der Gefangennahme vieler Gegner enden. Bisher ist von ein- bis zweihundert (Stand 10. und 11. Januar) die Rede, was hoffentlich noch anwachsen wird. Vielleicht auf drei- bis fünfhundert." Dieser Sieg ist zweifellos sehr wichtig: Denn mit der Befreiung Soledars haben die russischen Streitkräfte die nördliche Schneide der Zange um die hart umkämpfte Stadt Artjomowsk gebildet – den wichtigsten Knotenpunkt der Versorgung der ukrainischen Truppen im Donez-Becken. Liveticker Ukraine-Krieg – DVR: Artjomowsk praktisch von russischen Streitkräften eingekesselt Juri Podoljaka ist ein ukrainischer politischer Blogger (auf YouTube hatte sein Kanal vor der Löschung durch die Verwaltung der Plattform 2,6 Millionen Abonnenten) und Journalist aus Sumy (er wohnt seit dem Jahr 2014 im russischen Sewastopol), dessen Einsichten im Zeitraum um den Beginn der Intervention in den russischen Medien zunehmend gefragter wurden. Seine Analyseausgaben warten mit nur wenigen Zahlen auf – dafür vermittelt er durch Arbeit mit Karten aber ein gutes Verständnis vom räumlichen Umfang der jeweiligen Entwicklungen und bietet dann und wann kurzfristige Prognosen. An Quellen bemüht Podoljaka einerseits offen zugängliche Daten: Dies sind Meldungen von Augenzeugen in den sozialen Medien sowie Meldungen des russischen, aber auch des ukrainischen Verteidigungsministeriums. Andererseits gibt er Insiderquellen an: Neben solchen in den Volksmilizen und Sicherheitsorganen der Volksrepubliken Donezk und Lugansk seien dies solche in den ukrainischen Sicherheits- und Regierungsbehörden, die er aufgrund alter Beziehungen aus der Zeit als ukrainischer Journalist noch zu unterhalten erklärt. Um es im aktuellen Jargon der Aufklärungsdienste auszudrücken, ist Podoljaka also vornehmlich ein OSINT-Analyst. Mehr zum Thema - Podoljakas Wochenübersicht: In Gefechten um kleine Orte die Siege größerer Schlachten schmieden

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.