Waleri Gerassimow zum neuen Kommandeur der russischen Truppen in der Ukraine ernannt

Das russische Verteidigungsministerium hat am Mittwochabend Generalstabschef Waleri Gerassimow zum Befehlshaber der militärischen Sonderoperation in der Ukraine ernannt. Der bisherige Kommandeur Sergei Surowikin ist nun als sein Stellvertreter tätig.

Quelle: Gettyimages.ru © Anadolu Agency

Der Chef des russischen Generalstabs Waleri Gerassimow wurde zum Leiter der gemeinsamen Streitkräftegruppe in der Ukraine ernannt, teilte das russische Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Der neue Kommandeur hat drei Stellvertreter. Neben Sergei Surowikin sind dies der Oberbefehlshaber der Bodentruppen Oleg Saljukow sowie der stellvertretende Generalstabschef Alexei Kim. Die neuen Ernennungen stehen im Zusammenhang mit einer "Ausweitung des Ausmaßes der zu lösenden Aufgaben" sowie der Notwendigkeit einer engeren Kooperation der einzelnen Armeeteile, erklärte die Behörde. Gruppe Wagner meldet Einnahme der Stadt Soledar Surowikin war erst vergangenen Oktober eingesetzt worden. Er sprach damals über schwierige Entscheidungen, die getroffen werden würden. Kurz darauf wurde die Umgruppierung russischer Truppen am linken Ufer des Dnjepr in Cherson angekündigt. Ebenfalls unter Surowikin begannen massive Raketenangriffe auf die Energieinfrastrukturanlagen der Ukraine. Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Waleri Saluschny sagte vergangenen Herbst in einem Interview mit The Time, dass er in seinem Büro die Werke Gerassimows aufbewahre. "Ich habe alles gelesen, was er jemals geschrieben hat. Er ist einer der klügsten Menschen." Im Dezember gab Kiew zu, versucht zu haben, Gerassimow während eines seiner unangekündigten Besuche im Frühjahr 2022 zu töten. Der Postenwechsel erfolgt inmitten von Nachrichten über heftige Kämpfe um Soledar. Das russische Verteidigungsministerium teilte am Mittwoch mit, dass die Stadt von russischen Fallschirmjägern im Norden und Süden blockiert sei. Der Chef der Militärorganisation Gruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, behauptete, die Stadt sei befreit. Die Ukraine wies diese Behauptungen zurück und betonte, die Kämpfe würden weiter andauern. Mehr zum Thema - EU und NATO vertiefen ihre Beziehungen: "Neue Stufe der Kooperation"

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.