Prinz Harry prahlt in Memoiren mit Tötung von Taliban-Kämpfern – Britischer General: "Naiv und dumm"

Der britische Prinz Harry hat in seinen Memoiren damit geprahlt, während seiner Dienstzeit als Soldat im Afghanistan-Konflikt 25 Taliban-Kämpfer mit einem Hubschrauber getötet zu haben. Diese Aussage fällt ihm jetzt auf die Füße.

Quelle: www.globallookpress.com © Oliver Berg/dpa

Der britische Generalmajor Chip Chapman bezeichnete Prinz Harry, der 2020 auf seine königlichen Pflichten verzichtet hatte, aufgrund der Behauptungen, die er in seinen demnächst erscheinenden Memoiren "Spare" aufstellt, als "naiv", "dumm" und "illoyal". Chapman unterstrich: "Wir haben einen Verhaltenskodex. Das sind die Werte und Normen des Militärs, und er hat gegen mindestens vier dieser Werte verstoßen, darunter Respekt für andere, Integrität, Loyalität und selbstloses Engagement. Illoyaler kann man nicht sein, weder gegenüber der Krone noch gegenüber der eigenen Familie, was sich in diesem Fall überschneidet. Es ist krass und auf naive Weise dumm von Harry, seinen Verlegern und seinem Ghostwriter." Chapman erklärte, Harrys Prahlerei, er habe 25 Taliban-Kämpfer getötet, als er als Bordschütze eines Apache-Kampfhubschraubers in Afghanistan gedient hatte, verrate eine US-amerikanische "Body-Count-Mentalität", die er in den britischen Streitkräften "nie" angetroffen habe. "Das hätte man auch in Vietnam finden können, das war eine Sache der Makroebene. Aber es ist ein schrecklicher Mangel an Urteilsvermögen und Reife. Es ist eine naive Einstellung dazu, wie das Militär handeln sollte. Außerdem war er nicht vor Ort." Der Generalmajor betonte, es gebe keine Möglichkeit, "jemanden zu identifizieren oder zu begraben", also sei die Angabe einer bestimmten Zahl "offen gesagt etwas lächerlich". Abzug aus Afghanistan hat laut US-Außenminister Blinken Aufrüsten der Ukraine erleichtert Chapman ist ein Veteran des Fallschirmjägerregiments im Falklandkrieg und in Nordirland sowie ein ehemaliger Leiter der Terrorismusbekämpfung im Verteidigungsministerium und ein hochrangiger britischer Militärberater des US-Zentralkommandos im Nahen Osten. Prinz Harry war bereits wegen der selbstmitleidigen Behauptungen in seinem Buch und der vorangegangenen Netflix-Dokumentation in die Kritik geraten, während er sich gleichzeitig darüber beschwert hatte, dass er und seine Frau, die US-Schauspielerin Meghan Markle, von den Medien verfolgt werden worden waren. Er behauptete, dass sein älterer Bruder Prinz William, der jetzige Prinz von Wales, ihn während eines Streits in der Küche umgestoßen habe und dass William und seine Frau Kate Middleton dafür verantwortlich seien, dass er sich bei einer Kostümparty als Adolf Hitler verkleidet hatte. "Er, der Privatsphäre und Sicherheit will, hat er sich gerade für jeden Dschihadisten und Spinner da draußen geöffnet." Oberst Richard Kemp, der in Afghanistan gedient hatte, schloss sich der Warnung des Generals an, Harry habe sich selbst zur Zielscheibe gemacht. "Bei den Zahlen, von denen er spricht (...). Er selbst ist bereits wegen seines eigenen Geheimnisses bedroht und untergräbt jetzt seine eigene Sicherheit, indem er es in so drastischen Worten wieder aufleben lässt. Diese Art von Zahl muss nicht genannt werden. Sie wird die Menschen daran erinnern, dass es vor zehn Jahren einen sehr prominenten Mann gab, der in Afghanistan Menschen tötete, für die sie vielleicht Sympathien hegten, was sie vielleicht zu Racheversuchen provozieren wird." Mehr zum Thema – Pentagon-Analyse: Taliban beschlagnahmten US-Ausrüstung im Wert von mehr als 7 Milliarden Dollar

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.