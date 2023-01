Russisches Außenministerium: "Kosovo-Behörden nehmen Kurs auf Eskalation"

Nach Ansicht des russischen Außenamtes nehmen die Behörden des teilweise anerkannten Kosovo den Kurs auf Eskalation des Konflikts in der Region. Die Behörde weist darauf hin, dass dies mit Unterstützung der USA und der EU erfolge.

Quelle: AFP © Armend NIMANI

Der stellvertretende russische Außenminister Alexander Gruschko hat zum Ausdruck gebracht, dass Moskau die Lage im und um Kosovo mit Sorge verfolge. Die Behörden des selbst ernannten Kosovo versuchen, die Situation in der Region zu eskalieren, hieß es. Gruschko wörtlich: "Wir sehen, dass die Behörden des Kosovo den Kurs auf Eskalation nehmen. Dabei ist es für uns ganz offensichtlich, dass sie sich auf offene und verdeckte Unterstützung ihrer Schirmherren, vor allem der Europäischen Union und Washingtons stützen." In diesem Zusammenhang rief der Diplomat die Parteien, die Einfluss auf das Kosovo haben, dazu auf, die lokalen Behörden zu einer politischen Lösung des Konflikts mit Serbien zu zwingen. Die Behörden des Kosovo sollten ihre kriegerischen Pläne aufgeben, da diese die Lage auf dem Balkan destabilisieren könnten, hieß es weiter. Präsident Vučić: "Die Barrikaden werden entfernt, aber das Misstrauen bleibt" Für die Entspannung der Lage müsse Pristina seine Verpflichtungen im Rahmen des Brüsseler Abkommens erfüllen, so Gruschko. Der Vize-Außenminister erklärte, dieses Abkommen sehe die Schaffung einer Gemeinschaft serbischer Gemeinden als Schlüsselelement für die Lösung des Kosovo-Problems vor. Am Vortag hatte der Ministerpräsident des Kosovo, Albin Kurti, um größeren NATO-Kontingent gebeten, "um Frieden und Sicherheit in der gesamten westlichen Balkanregion zu stärken". Er kündigte auch eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben und der Zahl der Soldaten und Reservisten an. Vučić ruft Serben dazu auf, Barrikaden im Norden Kosovos abzubauen Eine weitere Runde von Spannungen im Kosovo und Metochien begann, nachdem die kosovo-albanische Polizei mehrere ehemalige serbische Polizeibeamte wegen des Verdachts auf Kriegsverbrechen im Rahmen des Konflikts von 1998 bis 1999 und wegen Terrorismus festgenommen hatte. Daraufhin errichteten die Serben von Kosovo Barrikaden. Am 28. Dezember rief der serbische Präsident Aleksandar Vučić zur Räumung der Barrikaden auf. Außerdem hob er die "höchste Kampfbereitschaft" der serbischen Streitkräfte auf, die aufgrund der Situation im Norden von Metochien ausgerufen worden war. Die Barrikaden wurden umgehend entfernt. Vučić unterstrich, "die Barrikaden werden entfernt, aber das Misstrauen bleibt". Mehr zum Thema - Kosovo verbietet serbischem Patriarchen Einreise – Vučić spricht von "Schande" des Westens

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.